Tuesday, Feb 3, 2026

صفحه نخست » تلاش قایق‌های ایرانی برای توقیف نفتکش آمریکا

speedboats.jpg

خبرنامه گویا - بامداد سه‌شنبه، تنگهٔ هرمز بار دیگر صحنهٔ یک رویارویی خطرناک شد؛ جایی که قایق‌های تندرو جمهوری اسلامی در اقدامی کم‌سابقه و پرریسک، تلاش کردند یک نفتکش با پرچم ایالات متحده را متوقف و عملاً تصرف کنند. این تلاش اما با شکست مواجه شد و نفتکش با افزایش سرعت و دخالت مستقیم نیروی دریایی آمریکا از منطقه خارج شد.

بر اساس گزارش‌های امنیت دریایی، دست‌کم شش قایق تندرو مسلح ایرانی که به تیربارهای سنگین کالیبر ۵۰ مجهز بودند، هنگام عبور نفتکش از تنگهٔ هرمز به آن نزدیک شده و دستور دادند موتورهای خود را خاموش کند و برای بازرسی آماده شود؛ دستوری که در عرف دریایی، مقدمهٔ توقیف و تصرف کشتی تلقی می‌شود. خدمهٔ نفتکش از اجرای این دستور خودداری کردند و با شتاب‌گرفتن، از محاصره خارج شدند.

دقایقی بعد، یک ناو جنگی ایالات متحده وارد عمل شد و نفتکش را تا خروج امن از منطقه اسکورت کرد. مقام‌های آمریکایی این حادثه را تأیید کرده و اعلام کردند قایق‌های مسلح وابسته به ایران تلاش داشتند حرکت یک کشتی آمریکایی را متوقف کنند؛ اقدامی که می‌توانست به درگیری مستقیم نظامی منجر شود.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که تنش میان تهران و واشنگتن به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده است. آمریکا در حال تقویت حضور نظامی خود در منطقه است و هم‌زمان، کانال‌های دیپلماتیک شکننده‌ای برای گفت‌وگو دربارهٔ برنامهٔ هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری بود؛ گفت‌وگوهایی که اکنون خود تهران تهدید به ترک آن‌ها کرده است.

به گفتهٔ منابع مطلع، مقام‌های جمهوری اسلامی هم‌زمان با این ماجراجویی دریایی، تهدید کرده‌اند که ممکن است از مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده با نمایندگان آمریکا که قرار بود روز جمعه در ترکیه برگزار شود، کنار بکشند. هنوز روشن نیست چه تصمیم یا رخدادی جرقهٔ این تهدید را زده، اما هم‌زمانی آن با تلاش برای توقیف نفتکش آمریکایی، پیام روشنی از تشدید تقابل ارسال می‌کند.

کارشناسان امنیتی هشدار می‌دهند که افزایش تحرکات نظامی، به‌ویژه در آبراهی حیاتی مانند تنگهٔ هرمز، خطر «اشتباه محاسباتی» را به‌شدت بالا برده است؛ اشتباهی که می‌تواند منطقه را به‌سرعت به سمت یک درگیری گسترده سوق دهد. حتی یک برخورد محدود دریایی می‌تواند بهانه‌ای برای واکنش زنجیره‌ای نظامی باشد.

بر اساس داده‌های رهگیری کشتی‌ها، این نفتکش از امارات متحدهٔ عربی حرکت کرده و به‌سوی بحرین، محل استقرار یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های نیروی دریایی آمریکا، در حرکت بوده است. مالک دانمارکی نفتکش از اظهارنظر خودداری کرده، اما سکوت شرکت‌ها تغییری در ماهیت ماجرا ایجاد نمی‌کند: جمهوری اسلامی یک‌بار دیگر تلاش کرد با نمایش قدرت در دریا، معادلات منطقه را به لبهٔ بحران بکشاند -- تلاشی که این بار ناکام ماند.

مطلب قبلی...
03topA.jpg
خبر فوری: سرنگونی پهپاد ایرانی در دریای عرب توسط ارتش آمریکا
مطلب بعدی...
araqchi.jpg
اکسیوس: جمهوری اسلامی در لبه جنگ؛ بازی خطرناک تهران با آتش خشم ترامپ

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar3-1.jpg
توجیه منوچهر هادی، کارگردان حکومتی برای شرکت در جشنواره خونین فجر
daily3-2.jpg
واکنش هنرمندان به توهین مجری شبکه افق
daily3-1.jpg
سهیلا عارف قابله نظام و دختر پزشک خمینی
oholic3.jpg
عکس هايی كه به راحتی جوايز را مال خود كردند
one3-2.jpg
پایگاه جزیره دیگو گارسیا محل استقرار بمب افکن های بی ۲ و بی ۵۲
goftar3.jpg
ازدحام در مرز ایران و کردستان عراق بعد از تهدید ترامپ به حمله
goftar2.jpg
اوضاع به ظاهر عادی پایتخت
one2-1.jpg
ژست های بازیگران حکومتی در فیلمی به کارگردانی یک آخوند در جشنواره فجر

از سایت های دیگر

فیلم: عاقبت ارسال عکس از آلت جنسی
استدعای آیت‌اللهی که میگفت شاه باید بماند
ده عامل شگفت‌انگیزی که بی‌سر و صدا به قلب آسیب می‌زنند
سلاح تازه آلمان برای شکار زیردریایی‌های پوتین

پر بیننده ترین ها



goftar2-1.jpg
سهراب پورناظری؛ از تولد در خانواده‌ای هنری تا تحریم جشنواره فجر ۱۴۰۴
naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
goftar6-1.jpg
محسن تنابنده بازیگری که خطبه عقدش را محمد خاتمی خواند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy