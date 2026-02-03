خبرنامه گویا - بامداد سهشنبه، تنگهٔ هرمز بار دیگر صحنهٔ یک رویارویی خطرناک شد؛ جایی که قایقهای تندرو جمهوری اسلامی در اقدامی کمسابقه و پرریسک، تلاش کردند یک نفتکش با پرچم ایالات متحده را متوقف و عملاً تصرف کنند. این تلاش اما با شکست مواجه شد و نفتکش با افزایش سرعت و دخالت مستقیم نیروی دریایی آمریکا از منطقه خارج شد.
بر اساس گزارشهای امنیت دریایی، دستکم شش قایق تندرو مسلح ایرانی که به تیربارهای سنگین کالیبر ۵۰ مجهز بودند، هنگام عبور نفتکش از تنگهٔ هرمز به آن نزدیک شده و دستور دادند موتورهای خود را خاموش کند و برای بازرسی آماده شود؛ دستوری که در عرف دریایی، مقدمهٔ توقیف و تصرف کشتی تلقی میشود. خدمهٔ نفتکش از اجرای این دستور خودداری کردند و با شتابگرفتن، از محاصره خارج شدند.
دقایقی بعد، یک ناو جنگی ایالات متحده وارد عمل شد و نفتکش را تا خروج امن از منطقه اسکورت کرد. مقامهای آمریکایی این حادثه را تأیید کرده و اعلام کردند قایقهای مسلح وابسته به ایران تلاش داشتند حرکت یک کشتی آمریکایی را متوقف کنند؛ اقدامی که میتوانست به درگیری مستقیم نظامی منجر شود.
این حادثه در حالی رخ میدهد که تنش میان تهران و واشنگتن به بالاترین سطح خود در ماههای اخیر رسیده است. آمریکا در حال تقویت حضور نظامی خود در منطقه است و همزمان، کانالهای دیپلماتیک شکنندهای برای گفتوگو دربارهٔ برنامهٔ هستهای جمهوری اسلامی در حال شکلگیری بود؛ گفتوگوهایی که اکنون خود تهران تهدید به ترک آنها کرده است.
به گفتهٔ منابع مطلع، مقامهای جمهوری اسلامی همزمان با این ماجراجویی دریایی، تهدید کردهاند که ممکن است از مذاکرات برنامهریزیشده با نمایندگان آمریکا که قرار بود روز جمعه در ترکیه برگزار شود، کنار بکشند. هنوز روشن نیست چه تصمیم یا رخدادی جرقهٔ این تهدید را زده، اما همزمانی آن با تلاش برای توقیف نفتکش آمریکایی، پیام روشنی از تشدید تقابل ارسال میکند.
کارشناسان امنیتی هشدار میدهند که افزایش تحرکات نظامی، بهویژه در آبراهی حیاتی مانند تنگهٔ هرمز، خطر «اشتباه محاسباتی» را بهشدت بالا برده است؛ اشتباهی که میتواند منطقه را بهسرعت به سمت یک درگیری گسترده سوق دهد. حتی یک برخورد محدود دریایی میتواند بهانهای برای واکنش زنجیرهای نظامی باشد.
بر اساس دادههای رهگیری کشتیها، این نفتکش از امارات متحدهٔ عربی حرکت کرده و بهسوی بحرین، محل استقرار یکی از مهمترین پایگاههای نیروی دریایی آمریکا، در حرکت بوده است. مالک دانمارکی نفتکش از اظهارنظر خودداری کرده، اما سکوت شرکتها تغییری در ماهیت ماجرا ایجاد نمیکند: جمهوری اسلامی یکبار دیگر تلاش کرد با نمایش قدرت در دریا، معادلات منطقه را به لبهٔ بحران بکشاند -- تلاشی که این بار ناکام ماند.