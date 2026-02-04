Wednesday, Feb 4, 2026

صفحه نخست » علیه فراموشی، وقتی «مفت‌خوری» اسم رمز انقلاب شد!

khazali.jpg

ابوالقاسم خزعلی در سال ۱۳۹۴ درگذشت ولی این کلیپ از مصاحبه او با صداوسیما بسیار دست‌بدست شده است.

مجری برنامه از ابوالقاسم خزعلی می‌پرسد که دشما از ابتدا قصد انقلاب و برکناری شاه را داشتید و یا این‌که اول شاه را نصیحت کردید و چون نپذیرفت انقلاب کردید؟

پاسخ خزعلی جالب است. او می‌گوید«شاه آدم ناجوری بود! به ما آخوندها گفت دوره مفت خوری دیگر تمام شده. او می‌گفت هزار سال است که فکر شما تکان نخورده!»



شما درباره پاسخ خزعلی چه فکر می‌کنید؟

مطلب قبلی...
indep1.jpg
راهبرد سه‌گانه کمک به سقوط حکومت ایران
مطلب بعدی...
basij.jpg
بی‌آبرویی به نام بسیجی، مزخرف‌گویی پس از فاجعه

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily.jpg
مژده شریعتمداری برادرزاده کانادا نشین حسین شریعتمداری
daily2.jpg
همجنسگرایی سوژه فیلم آخوند فیلمساز شد!
goftar4-1.jpg
تصاویر آتش سوزی مهیب بازار جنت آباد
one4.jpg
آموزش موتورسواری به زنان بعد از قانونی شدن گواهینامه برای زنان
oholic4.jpg
غذاها چطور شما را خوش بوتر و جذاب تر می کنند؟
goftar12.jpg
تصاویر پسر قذافی پس از آزادی از زندان
daily3-2.jpg
واکنش هنرمندان به توهین مجری شبکه افق
oholic3.jpg
عکس هايی كه به راحتی جوايز را مال خود كردند

از سایت های دیگر

چینی‌ها چگونه بدون سوزن از بیمار آزمایش خون می‌گیرند
خیانت در رابطه؛ پدیده‌ای اتفاقی یا از قبل برنامه‌ریزی شده؟
دوران محمدرضاشاهی؛ درآمد هر ایرانی هزار دلار
گزارش تصویزی از جشن مردگان

پر بیننده ترین ها



euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
gtv.jpg
از سینما تا سیاست، زنی که تاریخ را تغییر داد
gooyatv25-1.jpg
مواردی که نشان می‌دهد دارید برای پیر‌تر شدن خوب دست و پنجه نرم می کنید
goftar2-1.jpg
سهراب پورناظری؛ از تولد در خانواده‌ای هنری تا تحریم جشنواره فجر ۱۴۰۴

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy