ابوالقاسم خزعلی در سال ۱۳۹۴ درگذشت ولی این کلیپ از مصاحبه او با صداوسیما بسیار دست‌بدست شده است.



مجری برنامه از ابوالقاسم خزعلی می‌پرسد که دشما از ابتدا قصد انقلاب و برکناری شاه را داشتید و یا این‌که اول شاه را نصیحت کردید و چون نپذیرفت انقلاب کردید؟



پاسخ خزعلی جالب است. او می‌گوید«شاه آدم ناجوری بود! به ما آخوندها گفت دوره مفت خوری دیگر تمام شده. او می‌گفت هزار سال است که فکر شما تکان نخورده!»

‌



علیه فراموشی



ابوالقاسم خزعلی در سال ۱۳۹۴ درگذشت ولی این کلیپ از مصاحبه او با صداوسیما بسیار دست‌بدست شده است.



مجری برنامه از ابوالقاسم خزعلی می‌پرسد که دشما از ابتدا قصد انقلاب و برکناری شاه را داشتید و یا این‌که اول شاه را نصیحت کردید و چون نپذیرفت انقلاب کردید؟



پاسخ... pic.twitter.com/NISn6YIXYB -- توانا Tavaana (@Tavaana) February 4, 2026





شما درباره پاسخ خزعلی چه فکر می‌کنید؟