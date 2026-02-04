ابوالقاسم خزعلی در سال ۱۳۹۴ درگذشت ولی این کلیپ از مصاحبه او با صداوسیما بسیار دستبدست شده است.
مجری برنامه از ابوالقاسم خزعلی میپرسد که دشما از ابتدا قصد انقلاب و برکناری شاه را داشتید و یا اینکه اول شاه را نصیحت کردید و چون نپذیرفت انقلاب کردید؟
پاسخ خزعلی جالب است. او میگوید«شاه آدم ناجوری بود! به ما آخوندها گفت دوره مفت خوری دیگر تمام شده. او میگفت هزار سال است که فکر شما تکان نخورده!»
-- توانا Tavaana (@Tavaana) February 4, 2026
علیه فراموشی
ابوالقاسم خزعلی در سال ۱۳۹۴ درگذشت ولی این کلیپ از مصاحبه او با صداوسیما بسیار دستبدست شده است.
مجری برنامه از ابوالقاسم خزعلی میپرسد که دشما از ابتدا قصد انقلاب و برکناری شاه را داشتید و یا اینکه اول شاه را نصیحت کردید و چون نپذیرفت انقلاب کردید؟
پاسخ... pic.twitter.com/NISn6YIXYB
شما درباره پاسخ خزعلی چه فکر میکنید؟
راهبرد سهگانه کمک به سقوط حکومت ایران
بیآبرویی به نام بسیجی، مزخرفگویی پس از فاجعه