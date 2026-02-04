محمد مرندی، مشاور پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، در شبکه ایکس نوشت وقت آن رسیده نیروهای آمریکایی فورا تمام پایگاه‌های خود در منطقه خلیج فارس را ترک کنند.

پیش‌تر مقام‌های آمریکایی به اکسیوس گفتند ایالات متحده به جمهوری اسلامی اطلاع داده است که با درخواست تهران برای تغییر محل و قالب مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده در روز جمعه موافقت نخواهد کرد.

یک مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفت: «به ایران گفتیم یا همین قالب یا هیچ؛ آنها هم گفتند خب، پس هیچ.»

It's time to immediately leave all countries that host US bases in the Persian Gulf region. -- Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) February 4, 2026

محمد مرندی در گفتگو یا شیکه روسی "آر تی": اگر آمریکا با ایران وارد جنگ شود، می‌تواند یک درگیری عظیم در یمن، عراق و فراتر از آن به‌وجود آورد

'If US Wages War on Iran, It Could Spark Massive Conflict Across Yemen, Iraq & Beyond'



University of Tehran Professor, Seyed Mohammad Marandi, warns Iran is 'far more powerful than Venezuela.'@s_m_marandi tells RT India's @osamashaab why he believes regional powers like Iran... pic.twitter.com/CpKtmNnUMK -- RT_India (@RT_India_news) February 4, 2026

