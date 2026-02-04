Wednesday, Feb 4, 2026

صفحه نخست » مرندی: نیروهای آمریکایی فورا پایگاه‌های خود در منطقه را ترک کنند

marandi.jpg

محمد مرندی، مشاور پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، در شبکه ایکس نوشت وقت آن رسیده نیروهای آمریکایی فورا تمام پایگاه‌های خود در منطقه خلیج فارس را ترک کنند.

پیش‌تر مقام‌های آمریکایی به اکسیوس گفتند ایالات متحده به جمهوری اسلامی اطلاع داده است که با درخواست تهران برای تغییر محل و قالب مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده در روز جمعه موافقت نخواهد کرد.

یک مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفت: «به ایران گفتیم یا همین قالب یا هیچ؛ آنها هم گفتند خب، پس هیچ.»

محمد مرندی در گفتگو یا شیکه روسی "آر تی": اگر آمریکا با ایران وارد جنگ شود، می‌تواند یک درگیری عظیم در یمن، عراق و فراتر از آن به‌وجود آورد

***

