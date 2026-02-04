Wednesday, Feb 4, 2026

صفحه نخست » هشدار گلشیفته فراهانی نسبت به مداخله نظامی خارجی

farahani.jpgخبرنامه گویا - گلشیفته فراهانی در این مصاحبه با اشاره به تجربه کشورهای عراق، افغانستان و لیبی تأکید می‌کند که فروپاشی حکومت‌ها در پی مداخله نظامی خارجی، لزوماً به آزادی و دموکراسی منجر نشده و در اغلب موارد نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی، جنگ داخلی و رنج گسترده برای مردم نداشته است.

او می‌گوید خواهان آزادی ایران است، اما نه به بهایی که به ویرانی کشور و از هم‌پاشیدگی ساختارهای اجتماعی و سیاسی بینجامد. از نگاه او، ایران به صحنه‌ای تبدیل شده که بازیگران مختلف خارجی هر یک به دنبال منافع خود هستند، و در این میان، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازگشت اولویت «ایران برای مردم ایران» است.

فراهانی در پایان تأکید می‌کند که به ایده‌ی استقرار دموکراسی از طریق مداخله نظامی خارجی اعتمادی ندارد، چرا که به باور او، این الگو تاکنون در هیچ‌یک از نمونه‌های مشابه، به نتیجه‌ای پایدار و مثبت نرسیده است.

دیدگاه گلشیفته فراهانی بازتاب‌دهنده‌ی یکی از شکاف‌های جدی در گفتمان اپوزیسیون ایران است. موافقان این نگاه استدلال می‌کنند که تجربه‌ی دو دهه‌ی اخیر در خاورمیانه نشان داده «آزادی وارداتی» نه‌تنها پایدار نیست، بلکه اغلب به فروپاشی دولت، قدرت‌گیری نیروهای افراطی و قربانی شدن مردم عادی می‌انجامد؛ از این منظر، هرگونه تغییر باید ریشه در اراده و کنش داخلی جامعه ایران داشته باشد. در مقابل، منتقدان این موضع می‌گویند تأکید صرف بر پرهیز از مداخله خارجی، عملاً به تداوم وضع موجود و طولانی شدن عمر یک نظام سرکوبگر می‌انجامد و در شرایطی که حکومت راه هر تغییر مسالمت‌آمیز داخلی را بسته، فشار یا حتی دخالت خارجی می‌تواند به‌عنوان «آخرین اهرم» مطرح شود.

***

مطلب بعدی...
ghp.jpg
الجزیره پرده از نقشه‌های منطقه برداشت؟

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily.jpg
مژده شریعتمداری برادرزاده کانادا نشین حسین شریعتمداری
daily2.jpg
همجنسگرایی سوژه فیلم آخوند فیلمساز شد!
goftar4-1.jpg
تصاویر آتش سوزی مهیب بازار جنت آباد
one4.jpg
آموزش موتورسواری به زنان بعد از قانونی شدن گواهینامه برای زنان
oholic4.jpg
غذاها چطور شما را خوش بوتر و جذاب تر می کنند؟
goftar12.jpg
تصاویر پسر قذافی پس از آزادی از زندان
daily3-2.jpg
واکنش هنرمندان به توهین مجری شبکه افق
oholic3.jpg
عکس هايی كه به راحتی جوايز را مال خود كردند

از سایت های دیگر

برای دور کردن خطر سکته مغزی چقدر و با چه سرعتی راه برویم؟
میوه و سبزی که خطر مرگ از بیماری قلبی را کاهش می‌دهند
کشتی تفریحی ویژه برهنه‌ها
عکسی دردناک | پسرِ مامان

پر بیننده ترین ها



euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
gtv.jpg
از سینما تا سیاست، زنی که تاریخ را تغییر داد
gooyatv25-1.jpg
مواردی که نشان می‌دهد دارید برای پیر‌تر شدن خوب دست و پنجه نرم می کنید
goftar2-1.jpg
سهراب پورناظری؛ از تولد در خانواده‌ای هنری تا تحریم جشنواره فجر ۱۴۰۴

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy