Wednesday, Feb 4, 2026

صفحه نخست » پاشیدن اسپری شیمیایی به معترضین مقابل سفارت عراق

22.jpgایران اینترنشنال - به گزارش ایرانیان حاضر در تجمع اعتراضی مقابل کنسولگری عراق در لس‌آنجلس، کارکنان این نهاد با پاشیدن نوعی اسپری شیمیایی سعی در متفرق کردن آن‌ها داشتند.

تظاهرکنندگان که روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه در اعتراض به حضور نیروهای حشدالشعبی در ایران و نقش آنها در کشتار مردم ایران در این محل گرد هم آمده بودند، اعلام کردند که این اقدام باعث ایجاد علائم خفگی در برخی شرکت‌کنندگان شده است. اورژانس در محل حاضر و به مداوای آسیب‌دیدگان پرداخت. پلیس لس‌آنجلس در حال بررسی آن است.

farahani.jpg
هشدار گلشیفته فراهانی نسبت به مداخله نظامی خارجی

