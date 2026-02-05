Thursday, Feb 5, 2026

صفحه نخست » رئیس سازمان نظام پزشکی در راه توجیه به سبک رئیس‌جمهور! بابک خطی

Babak_Khati.jpgاظهارات اخیر دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اینکه "هیچ‌یک از اعضای کادر درمان صرفاً به دلیل انجام عمل درمانی بازداشت نشده‌اند" تحریف آشکار واقعیت و جعل روایت واقعی بوده مصداق یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی و اخلاقی است که اکنون در در ایران در حال رخ دادن است.

این در حالی است که شواهد متعدد و گزارش‌های معتبر به طور متواتر نشان می‌دهند که در جریان سرکوب‌های اخیر، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به محیط‌های امنیتی تبدیل شده‌اند، مجروحان از اورژانس‌ها ربوده شده‌اند و پزشکان و پرستارانی که تنها به وظیفه حرفه‌ای و انسانی خود عمل کرده‌اند، با تهدید، بازداشت و پیگرد مواجه شده‌اند و طبق اطلاعات موثق صدها نفر از پزشکان و کادر درمان که در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور شیفت بوده‌اند، احضار و تهدید به سکوت و بستن چشم بر حقیقت شده‌اند؛ روندی که نقض صریح اصل بنیادین "بی‌طرفی پزشکی" و حمله مستقیم به حق درمان و کرامت انسانی است و احتمالا در ادامه سیاست رئیس‌جمهور پزشک؟! در توجیه کادر درمان است.

سخنانی که توهینی آشکار به شعور میلیونها ایرانی و هزاران مجروحی است که به دلیل وجود تجربه‌های متعدد از آدم‌ربایی از بیمارستان‌ها، از حق درمان کامل، به عنوان یک حق اولیه‌ی حقوق بشری محروم شده‌اند.

چنین اقدامی خصوصا در حالی‌که حتی عده‌ای از اعضا مجمع سازمان در بیانیه خود نگرانی خود از مخدوش شدن اصل مصونیت حریم بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را ابراز نگرانی کرده خواهان ابلاغ دستور‌العمل‌های شفاف، الزام آور و قابل نظارت در این مورد شده‌اند و رسیدگی مستند به اتفاقات رخ داده و تضمین امنیت کارکنان نظام سلامت را خواستار شده اند نشان می‌دهد مدیریت ارشد سازمان نظام پزشکی، به‌جای دفاع از استقلال و امنیت کادر درمان و حمایت از مردم کشور که بر اساس اساسنامه سازمان درمورد آن مسوولیت مستقیم دارد، با انکار این واقعیت‌ها عملاً در جایگاه توجیه سرکوب و مشروعیت‌ بخشی به اقدام علیه سلامت عمومی قرار گرفته است.

بابک خطی

پزشک

