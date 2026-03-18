باراک راوید - یک مقام اسرائیلی اعلام کرد حمله به تأسیسات گازی با هماهنگی میان دفتر نخست‌وزیر اسرائیل و کاخ سفید انجام شده است.

🚨 این مقام گفت هدف از این حمله ارسال پیامی به جمهوری اسلامی بوده است که اگر به اختلال در عرضه نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دهد، ممکن است حملات به زیرساخت‌های انرژی این کشور تشدید شود و بحران اقتصادی در داخل ایران وخیم‌تر گردد.

🚨 این مقام افزود: «این حمله پیامی بود درباره اینکه گام بعدی چه می‌تواند باشد.»

حمله اسرائیل به تأسیسات پتروشیمی پارس جنوبی و عسلویه

سایت خبری اکسیوس به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش کرده که حمله به تاسیسات گازی در جنوب ایران را نیروی هوایی اسرائیل انجام داده است.

باراک راوید، خبرنگار اکسیوس هم در شبکه ایکس نوشت که حمله اسرائیل به تاسیسات میدان پارس جنوبی با تایید آمریکا بوده است.

ساعتی پیش رسانه‌های ایران از از هدف قرار گرفتن برخی مخازن و محوطه تاسیسات در فازهای مختلف عسلویه خبر دادند.

پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که قطر و ایران به طور مشترک از آن بهره‌برداری می‌کنند.

از پارس جنوبی، محل کارم، خبر می‌دهم؛ پالایشگاه سوم، پنجم و ششم هدف قرار گرفتند

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیامی گفت: «من از پارس جنوبی، محل کارم، خبر می‌دهم. پالایشگاه سوم، پنجم و ششم هدف قرار گرفتند. سایت‌ها فعال بودند و در هر سه، ردیف‌های گازی که قلب پالایشگاه است هدف قرار گرفت.»

الحدث: انتقال گاز ایران به عراق کاملا متوقف شده است

الحدث خبر داد که گاز ایران به عراق کاملا متوقف شده است.

