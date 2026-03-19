۱. خروج فرماندهی سرکوب از مخفیگاه، به قصد برنامهریزی و کشتهشدن فرماندهان ارشد و ۳۰۰ فرمانده میدانی بسیج.
۲. خروج نیروی سرکوب از مخفیگاههای جدید و رصد تمامی آنها از سوی پهپادهای اسرائیل.
۳. علنی شدن نحوه آرایش جدید نیروهای سرکوب در زیر شلیک پهپادهای اسرائیل.
۴. علنی شدن نقاط راهبردی حکومت در شرایط جدید، با توجه به آرایش نیروهای سرکوب.
۵. بررسی شرایط حضور در خیابان (فرصت و تهدید) از سوی نیروهای میدانی.
۶. کسب اعتماد به نفس مجدد مردم برای پاسخگویی به فراخوان و حضور دوباره در خیابان.
۷. رؤیت نقاط استقرار جدید ایستهای بازرسی و از بین بردن دهها مرکز جدید.
*تمامی این دستاوردها با هزینهای نزدیک به صفر به دست آمد.
کافی نیست؟
میپرسند دستاورد فراخوان شب چهارشنبهسوری چه بود.-- علیحسین قاضیزاده (@Alighazizade) March 18, 2026
