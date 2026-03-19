Thursday, Mar 19, 2026

صفحه نخست » می‌پرسند دستاورد فراخوان شب چهارشنبه‌سوری چه بود؟

ghazizadeh.jpgعلی‌حسین قاضی‌زاده

۱. خروج فرماندهی سرکوب از مخفیگاه، به قصد برنامه‌ریزی و کشته‌شدن فرماندهان ارشد و ۳۰۰ فرمانده میدانی بسیج.

۲. خروج نیروی سرکوب از مخفیگاه‌های جدید و رصد تمامی آن‌ها از سوی پهپادهای اسرائیل.

۳. علنی شدن نحوه آرایش جدید نیروهای سرکوب در زیر شلیک پهپادهای اسرائیل.

۴. علنی شدن نقاط راهبردی حکومت در شرایط جدید، با توجه به آرایش نیروهای سرکوب.

۵. بررسی شرایط حضور در خیابان (فرصت و تهدید) از سوی نیروهای میدانی.

۶. کسب اعتماد به نفس مجدد مردم برای پاسخگویی به فراخوان و حضور دوباره در خیابان.

۷. رؤیت نقاط استقرار جدید ایست‌های بازرسی و از بین بردن ده‌ها مرکز جدید.

*تمامی این دستاوردها با هزینه‌ای نزدیک به صفر به دست آمد.
کافی نیست؟

***

حمله به پارس جنوبی؛ آیا بازی بزرگ‌تری در جریان است؟
نامه سرگشاده به سرکار خانم فرناز فصیحی، یوسف جاویدان

عشاق ولایی در تشییع جنازه علی لاریجانی و فرمانده بسیج کف تهران
از عکس یادگاری با کاترین شکدم تا عکس با علی جوانمردی در صدای امریکا
داریوش همایون آخرین وزیر اطلاعات و و جهانگردی و سخنگو دولت پهلوی
زندگی ادامه دارد حتی زیر سایه جنگ
تصاویری که رضا گلزار از سبک زندگی اش منتشر کرد
سردار آزمون در افتتاح سالن زیبایی مادرزنش
تصاویر دلخراش از میزان تلفات حمله اسرائیل به تهران ۱۸+
تصاویری از مرتضی لاریجانی که به همراه پدرش کشته شد

از سایت های دیگر

ویدئویی که فرانسه را شوکه کرد
موسولینی و شمشیر اسلام: آرزوهای برباد رفتۀ دیکتاتور ایتالیا
سرگذشت‌ ایرانیانی که از جمهوری اسلامی فرار کردند
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت

پر بیننده ترین ها



الگوی حکمرانی پهلوی: مسیر ایرانیان برای احیا و نجات ایران آینده
زنی «جادوگر» که میلیون‌ها یورو از قربانیان خود سرقت کرد
زنان دلسوزترند یا مردان؟
دستبند شیر و خورشید
زهران ممدانی شهردار جدید نیویورک کیست؟
مهدی نصیری از طرفداری تا مخالفت با نظام

