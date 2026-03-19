نیویورک پست - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

در حالی که رهبران جمهوری اسلامی آمریکا را «شیطان بزرگ» می‌نامند و در خیابان‌های تهران پرچم و تصویر رئیس‌جمهور ایالات متحده را به آتش می‌کشند، شماری از فرزندان و بستگان همان مقامات در معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا تحصیل می‌کنند یا به عنوان استاد و پژوهشگر مشغول به کار هستند.

بر اساس گزارشی که به‌تازگی منتشر شده، وابستگان برخی از چهره‌های بلندپایه حکومت ایران در دانشگاه‌هایی مانند ماساچوست، جورج واشینگتن، ایلینوی، یونیون کالج نیویورک و مراکز علمی دیگر حضور دارند؛ موضوعی که به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند از نظر سیاسی و امنیتی حساسیت‌برانگیز باشد.

زهرا محقق، استاد دانشگاه ایلینوی اوربانا-شمپین، دختر آیت‌الله مصطفی محقق داماد است.

***

زینب حجاریان دختر سعید حجاریان، یکی از بنیانگذاران وزارت اطلاعات ایران است.

***

نگرانی از نفوذ سیاسی و شکل‌دهی افکار عمومی

برخی کارشناسان می‌گویند حضور افراد نزدیک به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی در محیط‌های دانشگاهی غرب، تنها یک مسئله شخصی نیست.

به گفته جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل ایران در اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»،

«برخی دانشگاهیان ایرانی در آمریکا نقش مهمی در شکل‌دهی افکار عمومی در محافل آکادمیک و سیاسی داشته‌اند و گاه تصویری نرم‌تر و مترقی‌تر از حکومت ایران ارائه می‌کنند، در حالی که ساختار قدرت در ایران همچنان همان سیاست‌های سخت‌گیرانه را دنبال می‌کند.»

در عین حال، هیچ مدرک مشخصی درباره تخلف یا اقدام غیرقانونی از سوی افرادی که نامشان در این گزارش آمده ارائه نشده است.