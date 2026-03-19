صفحه نخست » نامه سرگشاده به سرکار خانم فرناز فصیحی، یوسف جاویدان

الا ای خانم فرناز خوش فهم

بیا جون آقات بر ما بکن رحم

بیا منت به فرق بنده بگذار!

بیا دست از سر آخوند بر دار

بیا و دوری از ظلم و جفا کن

کمی با مردم ایران صفا کن

مثال مردمان با وفا باش

کمی با مردم خود همصدا باش

چه خیری دیدی از ملای جرّار

که اینسان گشته‌ای ملا-نگهدار؟

خدا ناکرده افتادی به پیسی

چنان «لابی» گزارش می‌نویسی

برای حفظ «کانـتَـکت» با مقامات

مپوشان چشم خود را بر جنایات

برای ارتقای شغل خود روی

چه پوشانی ز شر‌‌ّ مرد دینخوی؟

قسم بر خال هندی روی چهره‌ت

که گر با رحم هستی و مروت،

کمی با مردم خود مهربان باش

به فکر رنجدیده مردمان باش

نمی‌بینی شکنجه، تیرباران؟

نمی‌بینی که کشتند ده هزاران؟

نمی‌بینی جنایت‌های ایشان

که کردند ملتی زار و پریشان؟

نمی‌بینی شده ایران خرابات

که بنوشتی میان اعتراضات،

که «مردم رفته‌اند اسکی و گردش»

که گویی خُرمّند در این کشاکش؟

بیا بگذر ز آخوند تبهکار

نباشد این روش در شأن سرکار

چنان از شأن ملا می‌نوشتی

که گفتی بوده «عظما»یی بهشتی

نوشتی کرده ایران پر ز عزت

به ما بخشیده شأن و عزّ و قدرت

ولیکن یکشبه از عرش افتاد

به باد معده گفتی رفت بر باد!

گلاب بر روی ماهت، یکشبه ر..د

و آن قدرت یهو بر آب چیزید!!

