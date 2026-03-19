الا ای خانم فرناز خوش فهم

بیا جون آقات بر ما بکن رحم

بیا منت به فرق بنده بگذار!

بیا دست از سر آخوند بر دار

بیا و دوری از ظلم و جفا کن

کمی با مردم ایران صفا کن

مثال مردمان با وفا باش

کمی با مردم خود همصدا باش

چه خیری دیدی از ملای جرّار

که اینسان گشته‌ای ملا-نگهدار؟

خدا ناکرده افتادی به پیسی

چنان «لابی» گزارش می‌نویسی

برای حفظ «کانـتَـکت» با مقامات

مپوشان چشم خود را بر جنایات

برای ارتقای شغل خود روی

چه پوشانی ز شر‌‌ّ مرد دینخوی؟

قسم بر خال هندی روی چهره‌ت

که گر با رحم هستی و مروت،

کمی با مردم خود مهربان باش

به فکر رنجدیده مردمان باش

نمی‌بینی شکنجه، تیرباران؟

نمی‌بینی که کشتند ده هزاران؟

نمی‌بینی جنایت‌های ایشان

که کردند ملتی زار و پریشان؟

نمی‌بینی شده ایران خرابات

که بنوشتی میان اعتراضات،

که «مردم رفته‌اند اسکی و گردش»

که گویی خُرمّند در این کشاکش؟

بیا بگذر ز آخوند تبهکار

نباشد این روش در شأن سرکار

چنان از شأن ملا می‌نوشتی

که گفتی بوده «عظما»یی بهشتی

نوشتی کرده ایران پر ز عزت

به ما بخشیده شأن و عزّ و قدرت

ولیکن یکشبه از عرش افتاد

به باد معده گفتی رفت بر باد!

گلاب بر روی ماهت، یکشبه ر..د

و آن قدرت یهو بر آب چیزید!!