توانا - قتل حکومتی سه تن از بازداشتشدگان دی ماه خونین، توسط جمهوری اسلامی در میانهی جنگ
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه اعلام کرد سه نفر از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۸ دی که به اتهام قتل دو مامور فراجا به اعدام محکوم شده بودند، بامداد پنجشنبه اعدام شدند
به نوشته میزان، مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعيد داودی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند که حکم آنها در شهر قم اجرا شد.
صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله و عضو تیم ملی، بود. او در دادگاه اتهام انتسابی را رد کرده و گفته بود اعترافهای منتسب به او تحت فشار اخذ شدهاند. همچنین تصاویر دوربینهای مداربسته چهره او را نشان نمیدهد. به گفته نزدیکان وی، او هنگام وقوع حادثه در خانه عمویش حضور داشته، اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرده است. افزون بر این، مربیان، ملیپوشان و همتیمیهای او تأکید کردهاند که صالح محمدی هیچگاه سلاح سردی مانند چاقو همراه نداشته است.
در حالی که جمهوری اسلامی در حال از دست دادن پیاپی مدیران و رهبران و فرماندهان نظامی در جنگ است، انتقام هند را از زندانیان سیاسی میگیرد. در جریان خیزش دی ماه ۱۴۰۴ دهها هزار نفر از مردم را در خیابان کشتند و تعداد زیادی را بازداشت کرده و به آنها اتهام محاربه نسبت دادند. اتهاماتی که بر اساس اعترافات اجباری و با شکنجههای قرون وسطایی به زندانیان منتسب شد. این زندانیان در روند دادرسی ناعادلانه محکوم به اعدام شدند.
یادشان گرامی باد.
لطفا صدای سایر زندانیان باشیم و نگذاریم این جنایت ادامه پیدا کند. ایرانیان در سراسر جهان، باید به این امر اهتمام داشته باشند و از همه کشورها بخواهند که در برابر این جنایت بایستند.
جمهوری اسلامی یک حکومت نیست، بلکه فرفهای تبهکار و جنایتکار مثل داعش است. این حکومت در پی شکستهای میدانی، با ترس شدیدی که از قیام مردم دارد، تلاش میکند تا با ایجاد وحشت و ارعاب بازدارندگی ایجاد کند. اما این اعدامها سرنوشت جنایتکاران را تلختر میکند و آنها به رهبر و پیشوای خود خامنهای ضحاک خواهند پیوست.