مجتبی خامنهای، رهبر جدید ایران، در پیامی نوشتاری که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرد کشتهشدن علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و همراهانش را تسلیت گفت. او در این پیام با وعده انتقام نوشت: «هر خونی، خونبهائی دارد که قاتلین باید بزودی آن را بپردازند.»
از زمان انتخاب مجتبی خامنهای به جانشینی پدرش، علی خامنهای تاکنون هیچ پیام صوتی و یا تصویری از او منتشر نشده است.
در روزهای گذشته، رسانههای رسمی جمهوری اسلامی بهطور گسترده از ویدیوها و تصاویر ساختهشده با هوش مصنوعی از مجتبی خامنهای استفاده کردهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا پیشتر گفته بود روشن نیست مجتبی خامنهای هنوز زنده باشد؛ اظهاراتی که پس از گزارشها درباره مجروح شدن او در یک حمله هوایی مطرح شد.
مسعود پزشکیان کشته شدن اسماعیل خطیب را تأیید و آن را «ناجوانمردانه» خواند
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، ترور اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات را تایید کرد. این تایید ساعاتی پس از آن اعلام شد که یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل از «حذف» وزیر اطلاعات ایران در یک حمله شبانه خبر داده بود. رئیس جمهوری ایران در پستی در شبکه ایکس نوشت: «ترور ناجوانمردانه همکاران عزیزم اسماعیل خطیب، علی لاریجانی و عزیز نصیرزاده، به همراه برخی از اعضای خانواده و تیم همراهشان، داغدارمان کرد. راهشان محکمتر از قبل ادامه خواهد داشت.»
-- Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 18, 2026
شهادت دو عضو کابینه و دبیر شعام و سرداران نظامی و بسیجی را به مردم بزرگ ایران تسلیت میگویم. مطمئنم راهشان محکمتر از قبل ادامه خواهد داشت.
