Wednesday, Mar 18, 2026

صفحه نخست » پیام جدید منتسب به مجتبی خامنه ای

moji.jpgمجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید ایران، در پیامی نوشتاری که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرد کشته‌شدن علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و همراهانش را تسلیت گفت. او در این پیام با وعده انتقام نوشت: «هر خونی، خون‌بهائی دارد که قاتلین باید بزودی آن را بپردازند.»

از زمان انتخاب مجتبی خامنه‌ای به جانشینی پدرش، علی خامنه‌ای تاکنون هیچ پیام صوتی و یا تصویری از او منتشر نشده است.

در روزهای گذشته، رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی به‌طور گسترده از ویدیوها و تصاویر ساخته‌شده با هوش مصنوعی از مجتبی خامنه‌ای استفاده کرده‌اند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا پیش‌تر گفته بود روشن نیست مجتبی خامنه‌ای هنوز زنده باشد؛ اظهاراتی که پس از گزارش‌ها درباره مجروح شدن او در یک حمله هوایی مطرح شد.

مسعود پزشکیان کشته شدن اسماعیل خطیب را تأیید و آن را «ناجوانمردانه» خواند

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، ترور اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات را تایید کرد. این تایید ساعاتی پس از آن اعلام شد که یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل از «حذف» وزیر اطلاعات ایران در یک حمله شبانه خبر داده بود. رئیس جمهوری ایران در پستی در شبکه ایکس نوشت: «ترور ناجوانمردانه همکاران عزیزم اسماعیل خطیب، علی لاریجانی و عزیز نصیرزاده، به همراه برخی از اعضای خانواده و تیم همراهشان، داغدارمان کرد. راهشان محکم‌تر از قبل ادامه خواهد داشت.»

***

بهنام قلی‌پور: این تصویر فقط انگشترِ علی لاریجانی نیست
ویدیوی تأییدنشده: حمله به ایست‌ بسیج؛ شلیک با سلاح نیمه‌خودکار از خودرو در حال حرکت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


تصاویر دلخراش از میزان تلفات حمله اسرائیل به تهران ۱۸+
تصاویری از مرتضی لاریجانی که به همراه پدرش کشته شد
چند تصویر کمتر دیده شده از شیرین عبادی
دوست دختر حسين شمخانى در كانادا
دیدار و دریافت جایزه هنرمندان سرشناس از شاه و فرح پهلوی
تصاویر دختر امریکانشین باقر اردشیر لاریجانی
چگونه ازدواج پسر نتانیاهو قربانی جنگ با ایران شد
مطالبه طرفداران جمهوری اسلامی کف لندن

پر بیننده ترین ها



الگوی حکمرانی پهلوی: مسیر ایرانیان برای احیا و نجات ایران آینده
زنی «جادوگر» که میلیون‌ها یورو از قربانیان خود سرقت کرد
زنان دلسوزترند یا مردان؟
تصاویر دیده نشده از مراحل ساخت سد کرج
چهره دیگر جزیره کیش که تاکنون ندیده اید
دستبند شیر و خورشید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy