حمله اسرائیل به پارس جنوبی و احتمال گسترش دامنه درگیری در خلیج فارس
حسین باستانی
حملهٔ اسرائیل به پارس جنوبی ممکن است اهدافی فراتر از تأسیسات گازی ایران را دنبال کند و بهطور مشخص، در پی آن باشد که کشورهای عربی منطقه را در ابعادی فراتر از گذشته با عملیات آمریکا و اسرائیل همراه کند. اسرائیلیها بهاحتمال زیاد میدانند که بسیار بعید است حمله به پارس جنوبی بدون واکنش متقابل باقی بماند و به حملات تلافیجویانه علیه تأسیسات گازی یا نفتی کشورهای جنوب خلیج فارس منجر نشود. همچنین میتوان فرض کرد که آنان از این موضوع آگاهاند که ابعاد احتمالی چنین حملات متقابلی ممکن است از نظر ماهوی با حملههای پراکندهٔ هفتههای اخیر به برخی تأسیسات نفتی کشورهای عربی متفاوت باشد.
حمله جمهوری اسلامی به منطقه صنعتی راس لفان قطر:
BREAKING Reports claim Iranian missiles have struck Ras Laffan in Qatar the world's largest LNG hub with footage showing fires as one of the most critical global gas facilities comes under direct attack-- EuroPost Agency (@EuroPostAgency) March 18, 2026
Because naturally the next step in a regional war is to hit the exact place...
در صورت وقوع چنین سناریویی، کشورهای عربی حوزهٔ خلیج فارس که تا کنون با حملات نظامی آمریکا و اسرائیل همکاری غیرمستقیم داشتهاند، در معرض آن قرار خواهند گرفت که بهگونهای مستقیمتر در این عملیات مشارکت کنند. پیشبینی اینکه این کشورها در نهایت چه تصمیمی خواهند گرفت، یا اساساً درگیری نظامی جاری تا چه اندازه ادامه خواهد یافت، دشوار است. با این حال، میتوان تصور کرد که مطلوب اسرائیل ایجاد شرایطی باشد که به مشارکت مستقیم کشورهای عربی -- حتی اگر تنها یکی از آنها باشد -- در حملات آمریکا و اسرائیل بینجامد.
میپرسند دستاورد فراخوان شب چهارشنبهسوری چه بود؟