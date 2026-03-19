Thursday, Mar 19, 2026

صفحه نخست » حمله به پارس جنوبی؛ آیا بازی بزرگ‌تری در جریان است؟

حمله اسرائیل به پارس جنوبی و احتمال گسترش دامنه درگیری در خلیج فارس

حسین باستانی

حملهٔ اسرائیل به پارس جنوبی ممکن است اهدافی فراتر از تأسیسات گازی ایران را دنبال کند و به‌طور مشخص، در پی آن باشد که کشورهای عربی منطقه را در ابعادی فراتر از گذشته با عملیات آمریکا و اسرائیل همراه کند. اسرائیلی‌ها به‌احتمال زیاد می‌دانند که بسیار بعید است حمله به پارس جنوبی بدون واکنش متقابل باقی بماند و به حملات تلافی‌جویانه علیه تأسیسات گازی یا نفتی کشورهای جنوب خلیج فارس منجر نشود. همچنین می‌توان فرض کرد که آنان از این موضوع آگاه‌اند که ابعاد احتمالی چنین حملات متقابلی ممکن است از نظر ماهوی با حمله‌های پراکندهٔ هفته‌های اخیر به برخی تأسیسات نفتی کشورهای عربی متفاوت باشد.

حمله جمهوری اسلامی به منطقه صنعتی راس لفان قطر:

در صورت وقوع چنین سناریویی، کشورهای عربی حوزهٔ خلیج فارس که تا کنون با حملات نظامی آمریکا و اسرائیل همکاری غیرمستقیم داشته‌اند، در معرض آن قرار خواهند گرفت که به‌گونه‌ای مستقیم‌تر در این عملیات مشارکت کنند. پیش‌بینی اینکه این کشورها در نهایت چه تصمیمی خواهند گرفت، یا اساساً درگیری نظامی جاری تا چه اندازه ادامه خواهد یافت، دشوار است. با این حال، می‌توان تصور کرد که مطلوب اسرائیل ایجاد شرایطی باشد که به مشارکت مستقیم کشورهای عربی -- حتی اگر تنها یکی از آنها باشد -- در حملات آمریکا و اسرائیل بینجامد.

می‌پرسند دستاورد فراخوان شب چهارشنبه‌سوری چه بود؟

عشاق ولایی در تشییع جنازه علی لاریجانی و فرمانده بسیج کف تهران
از عکس یادگاری با کاترین شکدم تا عکس با علی جوانمردی در صدای امریکا
داریوش همایون آخرین وزیر اطلاعات و و جهانگردی و سخنگو دولت پهلوی
زندگی ادامه دارد حتی زیر سایه جنگ
تصاویری که رضا گلزار از سبک زندگی اش منتشر کرد
سردار آزمون در افتتاح سالن زیبایی مادرزنش
تصاویر دلخراش از میزان تلفات حمله اسرائیل به تهران ۱۸+
تصاویری از مرتضی لاریجانی که به همراه پدرش کشته شد

فیلم: دوران رضاشاهی؛ آزادی زنان، شکست ملایان
کاریکاتور: ادعای پیروزی از نوع علی خامنه ای!
برگزاری یک مسابقه خیلی عجیب در کره‌ جنوبی
پیری (واقعیت تلخ زندگی) یک بیماری قابل علاج است

الگوی حکمرانی پهلوی: مسیر ایرانیان برای احیا و نجات ایران آینده
زنی «جادوگر» که میلیون‌ها یورو از قربانیان خود سرقت کرد
زنان دلسوزترند یا مردان؟
دستبند شیر و خورشید
زهران ممدانی شهردار جدید نیویورک کیست؟
مهدی نصیری از طرفداری تا مخالفت با نظام

