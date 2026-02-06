بر اساس این گزارش، خبرنگار صداوسیما اعلام کرد که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده است که «فعلا» گفت‌وگوها به پایان رسیده است.

به گفته این خبرنگار، احتمال دارد هیات‌ها دیگر به محل مذاکرات بازنگردند و برای ادامه روند، به پایتخت‌ها بازگردند.

تا لحظه انتشار این گزارش، هیچ‌یک از طرف‌های ایرانی یا آمریکایی به‌طور رسمی پایان مذاکرات را اعلام نکرده‌اند و بیانیه رسمی در این‌باره منتشر نشده است.

عراقچی: ادامه مذاکرات بستگی به تصمیم‌ها در پایتخت‌ها دارد