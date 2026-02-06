المیادین: مذاکرات غیرمستقیم امروز بین ایالات متحده و ایران در عمان، بیشتر به بحث درباره قوانین مذاکرات پرداخت تا "مسائل خاص"
بر اساس این گزارش، خبرنگار صداوسیما اعلام کرد که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده است که «فعلا» گفتوگوها به پایان رسیده است. به گفته این خبرنگار، احتمال دارد هیاتها دیگر به محل مذاکرات بازنگردند و برای ادامه روند، به پایتختها بازگردند. تا لحظه انتشار این گزارش، هیچیک از طرفهای ایرانی یا آمریکایی بهطور رسمی پایان مذاکرات را اعلام نکردهاند و بیانیه رسمی در اینباره منتشر نشده است. عراقچی: ادامه مذاکرات بستگی به تصمیمها در پایتختها دارد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از مذاکرات با مقامات آمریکایی اعلام کرد: «شروع خوبی بود و ادامه آن منوط به این است که در پایتختها مشورت کنیم.» او افزود: «درباره ادامه مذاکرات توافق وجود داشت اما چگونگی و زمان آن بعدا تعیین خواهد شد.» عراقچی گفت: «این بیاعتمادی در مدت ۸ ماه وقفه یک چالش بر سر مذاکرات است و باید ابتدا بر آن غلبه کنیم و چارچوب یک گفتوگوی جدید را تعیین کنیم.» «مذاکرات با آمریکا طولانی و فشرده بود.» او افزود: «جلسات متعددی به صورت غیرمستقیم برگزار شد و وزیر خارجه عمان پیامها را منتقل میکرد.» عراقچی ادامه داد: «نقطه نظرات ما بعد از این مدت طولانی که با یکدیگر صحبتی نداشتیم منتقل شد و نگرانیهای ما منتقل شد و همه مواردی که باید گفته میشد در جو خوبی منتقل شد و دیدگاه طرف مقابل هم شنیده شد.» حضور فرمانده سنتکام در دیدار هیات مذاکرهکننده آمریکا با وزیر خارجه عمان تصاویر منتشرشده از دیدار وزیر خارجه عمان با هیات مذاکرهکننده ایالات متحده در مسقط نشان میدهد که برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در این دیدار حضور داشته است. باراک راوید، خبرنگار اکسیوس در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «یک دور دیگر از مذاکرات در روزهای آینده انجام خواهد شد.» او این خبر را به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده است. סבב המו"מ בין ארה"ב לאיראן בעומאן הסתיים. סבב שיחות נוסף יתקיים בימים הקרובים, כך לפי מקור שמעורה בפרטים عمان: نتایج گفتوگوها قرار است در تهران و واشنگتن بررسی شود بدر ابوسعیدی وزیر خارجه عمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گفتوگوهای بسیار جدی امروز در مسقط با میانجیگری میان ایران و ایالات متحده برگزار شد.» او افزود: «این گفتوگوها برای روشن شدن دیدگاهها و طرز فکر هر دو طرف، ایرانی و آمریکایی، و شناسایی حوزههایی که امکان پیشرفت در آنها وجود دارد، مفید بود.» وزیر خارجه عمان نوشت: «هدف ما این است که در زمان مقتضی بار دیگر گرد هم آییم؛ نتایج این گفتوگوها قرار است با دقت در تهران و واشنگتن مورد بررسی قرار گیرد.» Very serious talks mediating between Iran and the US in Muscat today.
It was useful to clarify both Iranian and American thinking and identify areas for possible progress. We aim to reconvene in due course, with the results to be considered carefully in Tehran and Washington. pic.twitter.com/OWctzf2CXA
Very serious talks mediating between Iran and the US in Muscat today.
