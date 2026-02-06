آتشسوزی گسترده در سردخانه در حال احداث جاده اردبیل مغان
رسانههای ایران از وقوع آتشسوزی در یک سردخانه در جاده اردبیل به مغان خبر دادند. این سردخانه در حال ساخت بود که روز جمعه ۱۷ بهمن دچار آتشسوزی شد. حجم وسیعی از دود در پی این آتشسوزی در آسمان منتشر شد.
گفته میشود این پروژه منتسب به خواهرزاده علی نیکزاد، نماینده مجلس و نایبرئیس پیشین مجلس است.
🚨آتشسوزی گسترده در سردخانه در حال احداث جاده اردبیل مغان pic.twitter.com/EILs86FUZc-- LiveIranNews (@IranNewsAgency0) February 6, 2026
