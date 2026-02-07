دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ویدئویی را که محتوای نژادپرستانه داشت و باراک و میشل اوباما را به شکل میمون نشان می‌داد، از حساب خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال حذف کرد.

ایندیپندنت فارسی - پس از موج گسترده انتقادات فراجناحی، ویدیویی که در حساب کاربری دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر شده و در آن باراک و میشل اوباما به شکل میمون به تصویر کشیده شده بودند، حذف شد. این ویدیو که حدود ۱۲ ساعت روی این شبکه اجتماعی بود، تئوری‌هایی درباره تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ را مطرح می‌کرد. انتشار این ویدیو با واکنش تند چهره‌هایی نظیر سناتور جمهوری‌خواه تیم اسکات مواجه شد که خواستار حذف فوری آن شده بود. راجر ویکر و پیت ریکتس، دو سناتور جمهوری‌خواه دیگر نیز تاکید کردند که کاخ سفید باید بابت این اشتباه عذرخواهی کند.

🇺🇸 Trump shared a video on Truth Social that depicts Barack Obama and Michelle Obama as monkeys pic.twitter.com/4x7t4GEIUr -- BRICS + World (@BricsPlusWorld) February 6, 2026

کلیپ «اوباما به شکل میمون» در پایان یک ویدیویی پخش شده بود که در آن ادعاهایی درباره احتمال تقلب در انتخابات سال ۲۰۱۶ مطرح شده بود:

It's pretty clear that the Obama Monkey video was a reels auto play at the end of a screen recording of an election fraud video which is the video Trump actually shared. pic.twitter.com/rQtNQsdOwa -- Mostly Peaceful Memes (@MostlyPeaceful) February 6, 2026





کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، با رد این انتقادات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کلیپ بخشی از یک ویدیوی طولانی‌تر با الهام از کارتون «شیرشاه» بوده که در آن ترامپ در نقش پادشاه جنگل و سایر دموکرات‌ها از جمله هاکیم جفریز و هیلاری کلینتون به شکل حیوانات دیگر تصویر شده‌اند. او منتقدان را به «خشم ساختگی» متهم کرد و گفت که انتشار این ویدیو، اشتباه یکی از کارکنان بوده است.



روز جمعه، پس از حذف ویدیو، ترامپ در هواپیمای «ایر فورس وان» در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت که فریم‌های پایانی و بحث‌برانگیز ویدیو را ندیده و یک کارمند کاخ سفید را مقصر این اشتباه دانست. ترامپ همچنین تاکید کرد که ماهیت توهین‌آمیز این ویدیو را محکوم می‌کند.



با وجود حذف ویدیو و ارائه توضیحات از سوی کاخ سفید، جنجال درباره محتوای این ویدیو در فضای سیاسی آمریکا ادامه دارد.