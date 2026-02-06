ژنرال ارشد اطلاعاتی ارتش روسیه، در مسکو هدف چندین گلوله قرار گرفت

بی بی سی - ولادیمیر الکسیف، ژنرال ارشد ارتش روسیه که از مقامات ارشد اطلاعاتی نظامی در این کشور است، در مسکو هدف چندین گلوله قرار گرفت و مجروح شده است.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی در تلویزیون روسیه، از اوکراین به خاطر تلاش برای ترور یکی از افسران عالیرتبه این کشور انتقاد کرد و کی‌یف را به تلاش برای منحرف کردن مذاکرات برای پایان جنگ متهم کرد.

ولادیمیر الکسیف، پس از اینکه در یک آپارتمان مسکونی در حومه شمال غربی شهر مسکو هدف گلوله قرار گرفت، به بیمارستان منتقل شد. از وضعیت او خبری منتشر نشده است.

آقای آلکسیف، دومین مقام ارشد در اداره کل اطلاعات ارتش روسیه، معروف به گ‌ ر‌ او(GRU) است.