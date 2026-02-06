Friday, Feb 6, 2026

صفحه نخست » "ترور ژنرال ارشد روسیه در مسکو"

russian.jpgژنرال ارشد اطلاعاتی ارتش روسیه، در مسکو هدف چندین گلوله قرار گرفت

بی بی سی - ولادیمیر الکسیف، ژنرال ارشد ارتش روسیه که از مقامات ارشد اطلاعاتی نظامی در این کشور است، در مسکو هدف چندین گلوله قرار گرفت و مجروح شده است.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی در تلویزیون روسیه، از اوکراین به خاطر تلاش برای ترور یکی از افسران عالیرتبه این کشور انتقاد کرد و کی‌یف را به تلاش برای منحرف کردن مذاکرات برای پایان جنگ متهم کرد.

ولادیمیر الکسیف، پس از اینکه در یک آپارتمان مسکونی در حومه شمال غربی شهر مسکو هدف گلوله قرار گرفت، به بیمارستان منتقل شد. از وضعیت او خبری منتشر نشده است.

آقای آلکسیف، دومین مقام ارشد در اداره کل اطلاعات ارتش روسیه، معروف به گ‌ ر‌ او(GRU) است.

این تازه‌ترین مورد حمله به یک مقام ارشد نظامی در پایتخت روسیه از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در حدود چهار سال پیش است.

پس از اینکه اداره اطلاعات ارتش روسیه به دست داشتن در حمله با سم نوویچوک در سالزبری بریتانیا در سال ۲۰۱۸ متهم شد، آقای الکسیف مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفته بود. او همچنین در رابطه با ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا از سوی این کشور تحریم شده بود.

حمله با سم اعصاب نوویچوک علیه سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبه سابق و دخترش یولیا در شهر سالزبری صورت گرفت. این دو نفر از این حمله جان سالم به در بردند اما یک زن در اثر مسمومیت کشته شد و یک مامور پلیس هم به شدت مجروح شد.

یک مقام کمیته تحقیقات روسیه درباره تیراندازی به آقای الکسیف گفت که پرونده جنایی به اتهام اقدام به قتل تشکیل شده است و «قربانی در یکی از بیمارستان‌های شهر بستری شده است.»

به گفته پلیس، مرد مسلح فرار کرده است و بازرسان در فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته به دنبال سرنخ‌ و در حال تحقیق و پرسش از شاهدان هستند.

مرد مسلح فرار کرد و بازرسان به دنبال سرنخ‌هایی در فیلم‌های دوربین مداربسته گشتند و شروع به مصاحبه با شاهدان کردند.

ژنرال آلکسیف نقش مهمی در طول جنگ اوکراین ایفا کرده است و در مذاکرات با اوکراین در جریان محاصره ماریوپل توسط روسیه در سال ۲۰۲۲ شرکت داشت.

او همچنین به عنوان مذاکره‌کننده روسیه در جریان شورش کوتاه و خونین گروه مزدوران واگنر به رهبری یوگنی پریگوژین در ژوئن ۲۰۲۳، اعزام شد.

هنوز مشخص نیست که مسئول تیراندازی صبح جمعه در یک ساختمان مسکونی در بزرگراه ولوکولامسک در مسکو چه کسی بوده است.

روسیه اوکراین را در چندین مورد ترور شخصیت‌های نظامی و سیاسی که با واکنش‌های گسترده روبرو شده بود، مقصر دانسته است.

مطلب قبلی...
khamletter.jpg
نامه‌ای از داخل ایران به خامنه‌ای: هشدار یک پزشک جانباز درباره جنگ و فروپاشی
مطلب بعدی...
55.jpg
آمریکا با وجود مذاکره با جمهوری اسلامی در حال کار روی دوران گذار است

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar6.jpg
عرض اندام پرستوهای خامنه ای دیکتاتور در تهران
daily6.jpg
سیرک خامنه ای برای نیمه شعبان
one6.jpg
آفتابی شدن احمدی نژاد بعد از مدتهادر مرقد خمینی به مناسبت دهه فجر
oholic26.jpg
۶ عبارت حیاتی برای دلداری دادن
goftar6.jpg
ژن های خوب جمهوری اسلامی از تهران تا منهتن
daily21-1.jpg
سرنوشت شوم روسای جمهوری اسلامی
goftar5-1.jpg
پروپاگاندا تازه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در میدان ولیعصر
daily16.jpg
روشنفکرانی که مدعی شدند خمینی انقلاب ۵۷ را از آنها دزدید

از سایت های دیگر

سکس، ماوراءالطبیعه و آیین‌ها در حماسه تنانه
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
مهم‌ترین سرنخ نشانه‌های حیات در مریخ: سنگ‌های لکه‌پلنگی
افشای جنجال تصاویر همسران مقام‌های طالبان

پر بیننده ترین ها



euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
dqily8.jpg
اعلام برائت فرزند نامدارترین خلبان شهید از جمهوری اسلامی
one23.jpg
عصمت الملوک دولتشاهی محبوب ترین همسر رضا شاه
dentist_052922.jpg
مادر دندان‌پزشکی ایران را بیشتر بشناسیم

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy