ژنرال ارشد اطلاعاتی ارتش روسیه، در مسکو هدف چندین گلوله قرار گرفت
بی بی سی - ولادیمیر الکسیف، ژنرال ارشد ارتش روسیه که از مقامات ارشد اطلاعاتی نظامی در این کشور است، در مسکو هدف چندین گلوله قرار گرفت و مجروح شده است.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی در تلویزیون روسیه، از اوکراین به خاطر تلاش برای ترور یکی از افسران عالیرتبه این کشور انتقاد کرد و کییف را به تلاش برای منحرف کردن مذاکرات برای پایان جنگ متهم کرد.
ولادیمیر الکسیف، پس از اینکه در یک آپارتمان مسکونی در حومه شمال غربی شهر مسکو هدف گلوله قرار گرفت، به بیمارستان منتقل شد. از وضعیت او خبری منتشر نشده است.
آقای آلکسیف، دومین مقام ارشد در اداره کل اطلاعات ارتش روسیه، معروف به گ ر او(GRU) است.
این تازهترین مورد حمله به یک مقام ارشد نظامی در پایتخت روسیه از زمان آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در حدود چهار سال پیش است.
پس از اینکه اداره اطلاعات ارتش روسیه به دست داشتن در حمله با سم نوویچوک در سالزبری بریتانیا در سال ۲۰۱۸ متهم شد، آقای الکسیف مورد تحریمهای اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفته بود. او همچنین در رابطه با ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا از سوی این کشور تحریم شده بود.
Russian Lt Gen Vladimir Alexeyev was hospitalised after being shot in Moscow as authorities open an investigation pic.twitter.com/d9t4L71Yo5-- TRT World Now (@TRTWorldNow) February 6, 2026
حمله با سم اعصاب نوویچوک علیه سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبه سابق و دخترش یولیا در شهر سالزبری صورت گرفت. این دو نفر از این حمله جان سالم به در بردند اما یک زن در اثر مسمومیت کشته شد و یک مامور پلیس هم به شدت مجروح شد.
یک مقام کمیته تحقیقات روسیه درباره تیراندازی به آقای الکسیف گفت که پرونده جنایی به اتهام اقدام به قتل تشکیل شده است و «قربانی در یکی از بیمارستانهای شهر بستری شده است.»
به گفته پلیس، مرد مسلح فرار کرده است و بازرسان در فیلمهای دوربینهای مدار بسته به دنبال سرنخ و در حال تحقیق و پرسش از شاهدان هستند.
ژنرال آلکسیف نقش مهمی در طول جنگ اوکراین ایفا کرده است و در مذاکرات با اوکراین در جریان محاصره ماریوپل توسط روسیه در سال ۲۰۲۲ شرکت داشت.
او همچنین به عنوان مذاکرهکننده روسیه در جریان شورش کوتاه و خونین گروه مزدوران واگنر به رهبری یوگنی پریگوژین در ژوئن ۲۰۲۳، اعزام شد.
هنوز مشخص نیست که مسئول تیراندازی صبح جمعه در یک ساختمان مسکونی در بزرگراه ولوکولامسک در مسکو چه کسی بوده است.
روسیه اوکراین را در چندین مورد ترور شخصیتهای نظامی و سیاسی که با واکنشهای گسترده روبرو شده بود، مقصر دانسته است.