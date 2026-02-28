منوتو - روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد برآوردهای اولیه نشان می‌دهد دست‌کم سه مقام ارشد جمهوری اسلامی در جریان حملات اخیر کشته شده‌اند.



بر اساس این گزارش، محمد پاکپور فرمانده سپاه پاسداران، عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و صالح اسدی از جمله افرادی هستند که در این حملات جان باخته‌اند.



مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این گزارش نشان نداده‌اند.



شبکه کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد برآوردها در اسرائیل حاکی از «احتمال بالا»ی کشته شدن علی شمخانی، مشاور علی خامنه‌ای، در جریان حملات اخیر است.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، حسین جبل‌عاملیان، فرمانده صنایع دریایی سپاه پاسداران به احتمال زیاد کشته شده است -- ایران اینترنشنال - خبر فوری (@IranIntlbrk) February 28, 2026

***