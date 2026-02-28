Saturday, Feb 28, 2026

صفحه نخست » "خانه محمود احمدی‌نژاد هدف حمله قرار گرفت؟"

وحیدآنلاین نوشت: ویدیو دریافتی با شرح: خانه محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق جمهوری اسلامی در میدان ۷۲ نارمک تهران هدف حمله قرار گرفت.

ایندیپندنت فارسی - تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اصابت موشک به میدان ۷۲ نارمک در تهران است. به گفته رسانه وحید آنلاین، اتاقک نگهبانی که در ویدیو دیده می‌شود، مربوط به منزل محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی است. کشته شدن هیچ مقامی از جمهوری اسلامی هنوز از منابع رسمی تایید نشده است.

