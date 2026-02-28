



وحیدآنلاین نوشت: ویدیو دریافتی با شرح: خانه محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق جمهوری اسلامی در میدان ۷۲ نارمک تهران هدف حمله قرار گرفت.

ایندیپندنت فارسی - تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اصابت موشک به میدان ۷۲ نارمک در تهران است. به گفته رسانه وحید آنلاین، اتاقک نگهبانی که در ویدیو دیده می‌شود، مربوط به منزل محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی است. کشته شدن هیچ مقامی از جمهوری اسلامی هنوز از منابع رسمی تایید نشده است.

***