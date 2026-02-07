- مسعود مسجودی، در روز اول فوریه، پستی را در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر کرده بود و پس از آن چیز دیگری از او در ایکس منتشر نشده است.

- آقای مسجودی چهل و پنج ساله است و در رشته ریاضی تا مقطع دکترا تحصیل کرده است. او پیشتر در مشاغل تحقیقاتی دانشگاهی فعال بود.

ایران اینترنشنال - فردا فانگ، سخنگوی تیم ویژه پلیس کانادا، در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال، ناپدید شدن مسعود مسجودی، استاد پیشین دانشگاه برنابی استان بریتیش کلمبیای کانادا را یک «جنایت هدفمند» اعلام کرد. پلیس کانادا تحقیقات خود را از فاز مفقودی به فاز قتل تغییر داد.