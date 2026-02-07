Saturday, Feb 7, 2026

صفحه نخست » پلیس کانادا ناپدید شدن مسعود مسجودی را «جنایت هدفمند» اعلام کرد

murder.jpg- مسعود مسجودی، در روز اول فوریه، پستی را در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر کرده بود و پس از آن چیز دیگری از او در ایکس منتشر نشده است.

- آقای مسجودی چهل و پنج ساله است و در رشته ریاضی تا مقطع دکترا تحصیل کرده است. او پیشتر در مشاغل تحقیقاتی دانشگاهی فعال بود.

ایران اینترنشنال - فردا فانگ، سخنگوی تیم ویژه پلیس کانادا، در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال، ناپدید شدن مسعود مسجودی، استاد پیشین دانشگاه برنابی استان بریتیش کلمبیای کانادا را یک «جنایت هدفمند» اعلام کرد. پلیس کانادا تحقیقات خود را از فاز مفقودی به فاز قتل تغییر داد.

پلیس کانادا با تاکید بر مشکوک بودن شواهد، تحقیقات خود را از فاز مفقودی به فاز قتل تغییر داده است و خواستار همکاری فوری جامعه برای کشف حقیقت شده است.

مسعود مسجودی در زمان جنبش زن، زندگی، آزادی در اعتراض به نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در دانشگاه سایمون فریزر بریتیش کلمبیا، در مقابل دادگاه ونکوور مدتی اعتصاب غذا کرده بود.

tweet.jpg

«جست وجو برای یافتن «مسعود مسجودی»، استاد مفقود شده، همچنان ادامه دارد.» این را گروهبان فردا فونگ، سخنگوی تیم ویژه قتل پلیس کانادا، به ايران اينترنشنال گفت و افزود ناپديد شدن اين فعال ايرانی ديگر صرفا يک پرونده فرد مفقود نيست، چرا که شواهد به يک حمله هدفمند اشاره دارد:

***

مطلب قبلی...
55.jpg
صد کشته در یک بیمارستان؛ گزارش یک پرستار از قرچک
مطلب بعدی...
07topA.jpg
اختصاصی | بازی خرید زمان: آیا جمهوری اسلامی سرانجام به «همان بازی» باخته است؟

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7-1.jpg
حضور دیوید بکهام در یک رستوران ایرانی به صرف کباب و جوجه
daily7.jpg
الناز ملک که از حضورش در جشنواره فجر دفاع کرد کیست
one5.jpg
تصاویری از علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری
oholic7-1.jpg
دورکاری بر زنان، مرز باریک میان راحتی و انزوا
goftar7.jpg
آیا شباهت تریتا پارسی و نواب صفوی اتفاقی است؟‌
daily20.jpg
تصاویری از عراق قبل از صدام
daily6.jpg
سیرک خامنه ای برای نیمه شعبان
oholic26.jpg
۶ عبارت حیاتی برای دلداری دادن

از سایت های دیگر

جانور عجیبی که رابطه جنسی را به خواب ترجیح می‌دهد
چه کسی آمریکایی‌های مقیم ایران را ‌می‌کشت؟
کدام نوشیدنی از ایست قلبی جلوگیری می‌کند
قابلیت چت‌جی‌پی‌تی برای مکالمه با محتوای جنسی

پر بیننده ترین ها



euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
one6-1.jpg
تصاویر دیده نشده از سردار اسبق سپاه محمدباقر بختیار، منتقد حکومت
55.jpg
هشت تصویری که به شدت به فکر وادارت میکنه
gtv.jpg
چهره تازه جنیفر لوپز طرفدارانش را غافلگیر کرد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy