- مسعود مسجودی، در روز اول فوریه، پستی را در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر کرده بود و پس از آن چیز دیگری از او در ایکس منتشر نشده است.
- آقای مسجودی چهل و پنج ساله است و در رشته ریاضی تا مقطع دکترا تحصیل کرده است. او پیشتر در مشاغل تحقیقاتی دانشگاهی فعال بود.
ایران اینترنشنال - فردا فانگ، سخنگوی تیم ویژه پلیس کانادا، در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال، ناپدید شدن مسعود مسجودی، استاد پیشین دانشگاه برنابی استان بریتیش کلمبیای کانادا را یک «جنایت هدفمند» اعلام کرد. پلیس کانادا تحقیقات خود را از فاز مفقودی به فاز قتل تغییر داد.
پلیس کانادا با تاکید بر مشکوک بودن شواهد، تحقیقات خود را از فاز مفقودی به فاز قتل تغییر داده است و خواستار همکاری فوری جامعه برای کشف حقیقت شده است.
مسعود مسجودی در زمان جنبش زن، زندگی، آزادی در اعتراض به نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در دانشگاه سایمون فریزر بریتیش کلمبیا، در مقابل دادگاه ونکوور مدتی اعتصاب غذا کرده بود.
«جست وجو برای یافتن «مسعود مسجودی»، استاد مفقود شده، همچنان ادامه دارد.» این را گروهبان فردا فونگ، سخنگوی تیم ویژه قتل پلیس کانادا، به ايران اينترنشنال گفت و افزود ناپديد شدن اين فعال ايرانی ديگر صرفا يک پرونده فرد مفقود نيست، چرا که شواهد به يک حمله هدفمند اشاره دارد:
