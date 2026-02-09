Monday, Feb 9, 2026

صفحه نخست » درخواست محاکمه شکوری راد

4.jpgدویچه وله - امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر علی شکوری راد، نماینده پیشین مجلس در مورد سرکوب خیزش سراسری دی‌ماه خواستار محاکمه او در صورت عدم اثبات مدعایش شد.

علی شکوری‌راد، دبیرکل سابق حزب اتحاد ملت به‌تازگی در جمع رئيس و معاونان ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان "پروژه کشته‌سازی از نیروهای خودی" از سوی حکومت جهت سرکوب معترضان را تایید کرد.

او گفت: «این کشته‌سازی از نیروهای خودی، پروژه این‌هاست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشود، باید نیروی انتظامی کشته بشود، مسجد آتش زده بشود، امام‌زاده آتش زده بشود، قرآن سوزانده بشود، همه این کارها بشود تا بتوان از نظر آن‌ها اغتشاش را سرکوب کرد.»

شکوری‌راد ادامه داد: «بنابراین من اصلا باورم نیست و باور نکردم که آن‌ها می‌گویند، موساد و تیم‌های عملیاتی مثلا طرف مقابل، این کارها را کرده. من می‌توانم باور کنم، کسانی این کارها را کرده‌اند که می‌خواستند اغتشاشات را سرکوب کنند به قول خودشان.»

امیرحسین ثابتی با اشاره به انتشار فایل صوتی از این سخنان شکوری‌راد خواستار ارائه مستندات دراین باره شد و گفت، اگر مستندات ارائه نشود قوه قضائیه حتما باید او را محاکمه کند.


خبرگزاری دانشجو نیز در گزارشی خواستار محاکمه شکوری‌راد در دادگاهی علنی شد تا "بتواند نسبت به ادعاهای خود دلیل و مدرک محکمه‌پسند و متقنی ارائه کند."

در این گزارش که یکشنبه ۱۹ بهمن از سوی گروه سیاسی این خبرگزاری منتشر شده آمده است: «قبل از نگارش این متن، با آقای شکوری‌راد تماس گرفتیم تا نسبت به اظهارات خود صحبت کنند؛ اما گفتند که قصدی برای انجام مصاحبه ندارند!»

شکوری‌راد در اظهارات خود با اشاره به نارضایتی‌ مردم از حکومت که سال‌هاست در اعتراضات فراگیر اقشار مختلف مردم نمود می‌یابد گفت که شروع خیزش دی‌ماه "با تدبیر خود نهادهای احتمالا اطلاعاتی" بوده است: «یعنی از بازار که شروع شد، می‌دانستند این اتفاق می‌افتد، این را زمان‌بندی کردند، تحلیل من این است که گفتند که این کار را در پایان ترم دانشجویان انجام دهند که دانشگاه دارد تعطیل می‌شود، دو سه روز تعطیلات پیش رو بود و این کار را آغاز کردند و مثل همیشه از دستشان در رفت.»

او افزود: «اصلا نهادهای امنیتی در ایران، در هر اعتراضی خشونت تزریق کرده‌اند تا آن خشونت را بهانه بکنند برای سرکوب... و این را من اینجا اعلام می‌کنم که در نشریه‌ دانشگاه امام حسین یک دانشجو، فکر می‌کنم دکترای انتظامی بوده،‌ آنجا صراحتا نوشته که یکی از روش‌های سرکوب اغتشاشات، کشته‌سازی از نیروهای خودی است.»

