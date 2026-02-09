دویچه وله - امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر علی شکوری راد، نماینده پیشین مجلس در مورد سرکوب خیزش سراسری دی‌ماه خواستار محاکمه او در صورت عدم اثبات مدعایش شد.



علی شکوری‌راد، دبیرکل سابق حزب اتحاد ملت به‌تازگی در جمع رئيس و معاونان ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان "پروژه کشته‌سازی از نیروهای خودی" از سوی حکومت جهت سرکوب معترضان را تایید کرد.



او گفت: «این کشته‌سازی از نیروهای خودی، پروژه این‌هاست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشود، باید نیروی انتظامی کشته بشود، مسجد آتش زده بشود، امام‌زاده آتش زده بشود، قرآن سوزانده بشود، همه این کارها بشود تا بتوان از نظر آن‌ها اغتشاش را سرکوب کرد.»



شکوری‌راد ادامه داد: «بنابراین من اصلا باورم نیست و باور نکردم که آن‌ها می‌گویند، موساد و تیم‌های عملیاتی مثلا طرف مقابل، این کارها را کرده. من می‌توانم باور کنم، کسانی این کارها را کرده‌اند که می‌خواستند اغتشاشات را سرکوب کنند به قول خودشان.»

امیرحسین ثابتی با اشاره به انتشار فایل صوتی از این سخنان شکوری‌راد خواستار ارائه مستندات دراین باره شد و گفت، اگر مستندات ارائه نشود قوه قضائیه حتما باید او را محاکمه کند.





