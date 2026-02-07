پتکین آذرمهر - کیهان لندن

پرونده‌ی ابراهیم حکمت، مردی عراقی‌تبار که پیش‌تر در ارتباط با درگیری خشونت‌آمیز علیه گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در لندن محکوم شده بود، روز جمعه ۶ فوریهٔ ۲۰۲۶ در دادگاه هندون به مرحله‌ی تجدیدنظر رسید. دادگاه در پایان جلسه، دو مورد از محکومیت‌ها را تأیید و یک مورد را لغو کرد و تصمیم‌گیری درباره‌ی مجازات نهایی را به زمان دیگری موکول ساخت.

این پرونده به وقایعی بازمی‌گردد که در ماه مه ۲۰۲۴ رخ داد؛ زمانی که گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی مقابل مراسمی برای گرامیداشت ابراهیم رئیسی در ومبلی لندن تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. بنا بر گزارش‌ها، این تجمع با حملهٔ برگزارکنندگان مراسم یادبود به معترضان مواجه شد.

جلسه‌ی تجدید نظر در حالی برگزار شد که ابراهیم حکمت (متولد عراق) پیش‌تر در تاریخ ۳۰ ژوئیه‌ی ۲۰۲۵ در دادگاه ویلسدن لندن، در تمامی اتهامات مطرح‌شده - از جمله «ضرب‌وجرح منجر به صدمه‌ی بدنی واقعی»، «ضرب‌وجرح ساده» و «رفتار توهین‌آمیز» - مجرم شناخته شده بود.

Islamic Republic of Iran supporters attacked Iranians who were protesting the Butcher of Tehran's wake in Britain". They beat a woman and injured a man. pic.twitter.com/VqviG8Qylp -- Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) May 25, 2024

بر اساس رأی اعلام‌شده امروز، درخواست تجدیدنظر ابراهیم در خصوص سه عنوان اتهامی بررسی شد: «بخش ۵ قانون نظم عمومی»، «ضرب‌وجرح ساده» و «ضرب‌وجرح منجر به صدمه‌ی بدنی واقعی (Actual Bodily Harm / ABH)». دادگاه تجدیدنظر دو محور از این درخواست را رد کرد و محکومیت‌های مربوط به بخش ۵ قانون نظم عمومی و ABH را به قوت خود باقی گذاشت. با این حال، تجدیدنظر نسبت به محکومیت «ضرب‌وجرح ساده» پذیرفته شد و این محکومیت لغو گردید.

دادگاه همچنین اعلام کرد که به دلیل نداشتن پیشینه‌ی کیفری، امروز حکم نهایی صادر نخواهد شد. بر همین اساس، تصمیم‌گیری درباره‌ی مجازات تا ۲۷ مارس ۲۰۲۶ به تعویق افتاد تا گزارش پیش از صدور حکم (Pre-sentence Report) تهیه و به دادگاه ارائه شود. ابراهیم حکمت قرار است در این تاریخ بار دیگر در دادگاه هندون حاضر شود.

از منظر حقوقی، «بخش ۵ قانون نظم عمومی» به رفتار یا الفاظ تهدیدآمیز، توهین‌آمیز یا بی‌نظم در منظر یا محدوده‌ی شنوایی دیگران اشاره دارد؛ در مواردی که احتمال ایجاد آزار، هراس یا ناراحتی وجود داشته باشد. «صدمه‌ی بدنی واقعی (ABH)» نیز به نوعی از ضرب‌وجرح اطلاق می‌شود که به آسیب‌هایی فراتر از جراحات جزئی می‌انجامد، هرچند در زمره‌ی شدیدترین صدمات جسمی قرار نمی‌گیرد.

👈مطالب بیشتر در کیهان لندن

طبق گزارش‌های مربوط به جلسهٔ ۳۰ ژوئیه‌ی ۲۰۲۵، ویدیوهای ارائه‌شده در دادگاه نشان می‌داد که متهم در جریان درگیری، یک معترض زن به نام «بهار ماهرو» را در حالی که روی زمین افتاده بود، به‌طور مکرر لگد می‌زند. همچنین گزارش شده بود که قربانی دچار آسیب‌های جدی شده، شش دندان خود را از دست داده و نیازمند درمان‌های گسترده‌ی دندان‌پزشکی شده است.

بر اساس همین گزارش‌ها، متهم پیش از حمله، الفاظ توهین‌آمیزی - از جمله تهدید به تجاوز به زبان انگلیسی- فریاد می‌زده و در دادگاه مدعی شده بود که از معنای دقیق آن بی‌اطلاع بوده است. او همچنین ادعا کرده بود که از ماهیت تجمع معترضان خبر نداشته، صرفاً برای اقامه‌ی نماز به محل رفته و اساساً هیچ ضربه‌ای به شاکی وارد نکرده است.

اکنون، با رأی صادرشده در دادگاه هندون، پرونده وارد مرحله‌ای تازه شده است: لغو محکومیت «ضرب‌وجرح ساده» در کنار تأیید محکومیت‌های مربوط به بخش ۵ قانون نظم عمومی و ABH، و در عین حال تعویق تعیین مجازات تا زمان دریافت گزارش پیش از صدور حکم.

جلسه‌ی بعدی برای تصمیم‌گیری درباره‌ی مجازات ابراهیم حکمت ، در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۶ در دادگاه تاج هارو برگزار خواهد شد.