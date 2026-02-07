نیویورک‌تایمز شنبه ۱۸ بهمن گزارش داد جمهوری اسلامی اکنون بار دیگر به راهبردی آشنا متوسل شده است؛ انجام «مذاکراتی طولانی و فرسایشی» درباره برنامه هسته‌ای خود.

این روزنامه افزود در عین حال، با توجه تقویت آرایش نظامی آمریکا در منطقه و نگرانی اسرائیل درباره موشک‌های بالستیک ایران، ممکن است این مسیر کوتاه‌تر از آن باشد که جمهوری اسلامی گمان می‌کند.

گفت‌وگوهای هسته‌ای میان تهران و واشینگتن ۱۷ بهمن در عمان برگزار شد و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آن را «شروع خوبی» توصیف کرد.

او در مصاحبه با رسانه‌های ایران گفت: «توافق کردیم گفت‌وگوها ادامه پیدا کند، اما در پایتخت‌ها مشورت خواهیم کرد که چگونه ادامه دهیم. اگر این روند ادامه پیدا کند، می‌توانیم در نشست‌های بعدی به یک چارچوب محکم برای مذاکرات آینده برسیم.»

عراقچی ۱۸ بهمن بار دیگر مواضع اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی را تکرار کرد؛ اینکه تهران بر «حق غنی‌سازی» اصرار دارد و برنامه موشک‌های بالستیک قابل مذاکره نیست.

در سوی دیگر، ترامپ شامگاه ۱۷ بهمن به خبرنگاران گفت مذاکرات تهران و واشینگتن «شروع خوبی» داشته و او «هیچ عجله‌ای» برای رسیدن به توافق ندارد.

او تاکید کرد جمهوری اسلامی نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و باید این موضوع را بپذیرد.

۱۷ بهمن، خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات منطقه‌ای گزارش داد حکومت ایران در جریان مذاکرات عمان، درخواست‌های ایالات متحده را برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود رد کرده است.

بر اساس این گزارش، تهران اعلام آمادگی کرده تا درباره «سطح و درجه خلوص» غنی‌سازی یا ایجاد یک کنسرسیوم منطقه‌ای در این حوزه گفت‌وگو کند.