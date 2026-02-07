جمهوری اسلامی در به درازا کشاندن مذاکرات هستهای مهارت دارد
ایران اینترنشنال - روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی درباره مذاکرات مسقط نوشت جمهوری اسلامی در طولانی کردن گفتوگوهای هستهای مهارت دارد و در حال آزمون صبر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، است.
نیویورکتایمز شنبه ۱۸ بهمن گزارش داد جمهوری اسلامی اکنون بار دیگر به راهبردی آشنا متوسل شده است؛ انجام «مذاکراتی طولانی و فرسایشی» درباره برنامه هستهای خود.
این روزنامه افزود در عین حال، با توجه تقویت آرایش نظامی آمریکا در منطقه و نگرانی اسرائیل درباره موشکهای بالستیک ایران، ممکن است این مسیر کوتاهتر از آن باشد که جمهوری اسلامی گمان میکند.
گفتوگوهای هستهای میان تهران و واشینگتن ۱۷ بهمن در عمان برگزار شد و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آن را «شروع خوبی» توصیف کرد.
او در مصاحبه با رسانههای ایران گفت: «توافق کردیم گفتوگوها ادامه پیدا کند، اما در پایتختها مشورت خواهیم کرد که چگونه ادامه دهیم. اگر این روند ادامه پیدا کند، میتوانیم در نشستهای بعدی به یک چارچوب محکم برای مذاکرات آینده برسیم.»
عراقچی ۱۸ بهمن بار دیگر مواضع اخیر مقامهای جمهوری اسلامی را تکرار کرد؛ اینکه تهران بر «حق غنیسازی» اصرار دارد و برنامه موشکهای بالستیک قابل مذاکره نیست.
در سوی دیگر، ترامپ شامگاه ۱۷ بهمن به خبرنگاران گفت مذاکرات تهران و واشینگتن «شروع خوبی» داشته و او «هیچ عجلهای» برای رسیدن به توافق ندارد.
او تاکید کرد جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هستهای دست پیدا کند و باید این موضوع را بپذیرد.
۱۷ بهمن، خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات منطقهای گزارش داد حکومت ایران در جریان مذاکرات عمان، درخواستهای ایالات متحده را برای توقف غنیسازی اورانیوم در خاک خود رد کرده است.
بر اساس این گزارش، تهران اعلام آمادگی کرده تا درباره «سطح و درجه خلوص» غنیسازی یا ایجاد یک کنسرسیوم منطقهای در این حوزه گفتوگو کند.
آزمودن صبر ترامپ
نیویورکتایمز در ادامه به نقل از تحلیلگران گزارش داد اکنون این پرسش مطرح است که آیا ترامپ برای دستیابی به یک توافق صبر و حوصله کافی دارد یا نه؛ در حالی که تهران آشکارا در حال آزمودن میزان این صبر است.
این روزنامه افزود نیروهای آمریکایی جهت آمادهسازی برای آغاز یک جنگ منطقهای احتمالی به زمان بیشتری نیاز دارند و این شرایط، فرصتی برای ادامه گفتوگوها فراهم میکند.
نیویورکتایمز نوشت: «اما اینکه این زمان چقدر است، روشن نیست. تحلیلگران میگویند لحن اولیه ترامپ در حمایت از ایرانیانی که علیه رژیم اعتراض کردند و هزاران نفرشان کشته شدند، اعتبار شخصی او را در معرض آزمون قرار داده و احتمال اقدام نظامی را بهمراتب بیش از گذشته افزایش داده است.»
در همین حال، جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، در ایکس نوشت: «وزیر خارجه رژیم ایران، مانند علی باقری و علی شمخانی، بر یک خواسته حداکثری پافشاری کرد و حتی از پذیرش صادرات ذخایر اورانیوم غنیشده و غنیسازی صفر خودداری ورزید.»
برادسکی تاکید کرد: «اگر این [وضعیت] ادامه یابد، هیچ توافقی در کار نخواهد بود.»
پس از مذاکرات مسقط، کاخ سفید خبر داد ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی تازه، وضعیت «اضطرار ملی» علیه ایران را تمدید کرده و سازوکاری جدید برای اعمال تعرفه بر کشورهایی که با جمهوری اسلامی دادوستد اقتصادی دارند، ایجاد کرده است.