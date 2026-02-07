آتلانتیک: خودشیفتگی بشار اسد منجر به سقوط شد

یورونیوز - نشریه آتلانتیک در مقاله مفصلی در گفتگو با ده‌ها نفر از کسانی که بشار اسد را می‌شناختند به تفکرات و روحیات او و دلایل سقوط حکومتش پرداخته است. به گفته این افراد، اگر رئیس‌جمهوری سوریه تا این اندازه مغرور نبود، احتمالا می‌توانست حکومتش را نجات دهد. آن‌ها همچنین او را شیفته سکس و بازی‌ توصیف کردند.

به گزارش آتلانتیک، هیچ‌کس، حتی سازمان سیا و موساد فکر نمی‌کرد که حکومت بشار اسد این‌قدر سریع سقوط کند. اما در روزها و هفته‌های بعد، توضیحی برای فروپاشی رژیمش کم‌کم دهان‌به‌دهان شد؛ حامیان بشار اسد، یعنی روسیه و ایران، به ترتیب درگیر جنگ اوکراین و درگیری با اسرائیل شده بودند و دیگر توان حفاظت از او را نداشتند. عقب‌نشینی ناگهانی آن‌ها ضعف وحشتناکِ ارتشی خسته، فاسد و با حقوق بسیار پایین را آشکار کرد و تا حدی شبیه رژیم مورد حمایت آمریکا در افغانستان که در ۲۰۲۱ فروپاشید، دودمان اسد هم قربانی هم‌راستاسازی‌های ژئوپولیتیکی گسترده‌تر شد که سقوطش را اجتناب‌ناپذیر کرد.

این در حالی است که نزدیکان آقای اسد در گفتگو با آتلانتیک روایت متفاوتی را مطرح کرده‌اند. بسیاری از آن‌ها او را حاکمی بی‌تفاوت، شیفته سکس و بازی‌های ویدیویی توصیف کردند که اگر این‌قدر لجباز و مغرور نبود، احتمالا می‌توانست رژیم خود را نجات دهد.

در این روایت، ژئوپولیتیک رژیم را محکوم به فنا نکرد. بنابر روایت این افراد، هیچ‌یک از کشورهای منطقه نمی‌خواستند بشار اسد سقوط کند و چندین بار هم به او طناب نجات پیشنهاد کردند. اگر او طناب را به دست می‌گرفت، تقریبا می‌توان اطمینان داشت که اکنون هنوز در کاخ ریاست‌جمهوری نشسته بود.

بنابر این گزارش، حتی در روزهای پایانی حکومت بشار اسد، وزرای خارجه کشورهای مختلف تماس گرفتند و به او پیشنهاد معامله دادند، اما او پاسخ نداد. به نظر می‌رسید از این پیشنهادها که ممکن بود او را مجبور به ترک تاج و تختش کند، عصبانی بود.

مداخله روسیه و ایران و پیروزی «فریبنده» در جنگ داخلی

به گزارش آتلانتیک، وقتی در سال ۲۰۱۱ خیزش‌های بهار عربی به سوریه رسید، همه از جمله باراک اوباما، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا بر این باور بودند که رژیم آقای اسد زیاد دوام نخواهد آورد، اما مداخله نظامی روسیه در سپتامبر ۲۰۱۵ همه‌چیز را تغییر داد. موج‌هایی از حملات هوایی مرگبارِ جنگنده‌های سوخو و توپولف روسیه، همراه با شبه‌نظامیان ایرانی و شیعه، موازنه میدان نبرد را تغییر داد و ضربات سنگینی به نیروهای شورشی وارد کرد.

تا اواخر سال ۲۰۱۷ بشار اسد تقریبا جنگ را برده بود و کنترل بیشتر شهرهای بزرگ سوریه را مجددا در دست داشت. به گفته منابع این گزارش، آن لحظه «پیروزی فریبنده»، همان نقطه‌ای بود که از آن به بعد همه‌چیز غلط پیش رفت.

بنابر این گزارش، امارات عربی متحده در همان زمان دست یاری به سوی سوریه دراز کرد. دیگر کشورهای عربی هم حاضر به همکاری بودند، اما شرطشان این بود که بشار اسد باید از ایران فاصله بگیرد.

برای سوریه، عوض کردن همراهی مسئله‌دار ایران با ثروت خلیج فارس بسیار منطقی بود. ولی یک «اما» وجود داشت. لزوما بهترین گزینه برای خانواده آقای اسد نبود.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

برخلاف کشورهای خلیج فارس و غرب، مقامات جمهوری اسلامی ایران همیشه روشن گفته بودند که برای نگه داشتن بشار اسد در قدرت هر کاری می‌کنند. تنها چیزی که اسد باید در عوض انجام می‌داد این بود که همچنان مسیر ارسال سلاح و پول تهران از خاک سوریه به حزب‌الله لبنان را تسهیل کند.

در آن زمان اگرچه آقای اسد تا حدود به امارات نزدیک شد و این کشور در سال ۲۰۱۸ سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد، اما رئیس‌جمهوری سوریه حاضر نشد رابطه خود را با ایران قطع کند.

یک مقام اسرائیلی گفت: «همه در منطقه خیالشان از حضور او راحت بود؛ چون ضعیف بود و برای هیچ‌کس تهدیدی نداشت.»

اما به نظر می‌رسد که آقای اسد این اجماع ضمنی را با قدرت اشتباه گرفت. یک چهره نزدیک به حزب‌الله گفت: «بشار اسد در یک دنیای خیالی زندگی می‌کرد و می‌گفت ایرانی‌ها به من نیاز دارند. روس‌ها چاره‌ای ندارند. من پادشاهم.»

لونا شبل، زنان، مواد مخدر و جاسوسان

به گزارش آتلانتیک، بشار اسد پس از اکتبر ۲۰۲۳ و حملات اسرائیل به حزب‌الله و حتی سوریه در پی حملات هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، سکوت اختیار کرد.

به گفته وئام وهاب، چهره سیاسی لبنان و نزدیک به حکومت وقت سوریه، سکوت بشار اسد سوءظن جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت. با توجه به این که حملات اسرائیل «محور مقاومت» را در آستانه نابودی قرار داده بود، مقامات ایرانی نگران بودند که آقای اسد اطلاعاتی به اسرائیل بدهد و این گروه‌های شبه‌نظامی متحد ایران را تضعیف کند.

بنابر این گزارش، با توجه به این که روسیه، متحد دیگرش در اوکراین گیر کرده بود، چنین سوءظنی باید آقای اسد را نگران می‌کرد. اما چنین اتفاقی نیفتاد.

به گفته یک مقام سابق حزب‌الله، آقای اسد بخش زیادی از وقت خود را صرف بازی «کندی کراش» و بازی‌های ویدیویی دیگر روی تلفن همراهش می‌کرد. او چهره‌های دوره حکومت پدرش را کنار زده بود و به جای آن‌ها به حلقه کوچکی از افراد جوان‌تر با سوابق مشکوک تکیه داشت.