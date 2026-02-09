جک کِین ژنرال بازنشسه نیروی زمینی آمریکا به فاکس نیوز:
آن چیزی که داریم میبینیم، آوردن منابع لازم برای دو هدف نظامی است
۱. بهترین شکل دفاعی در برابر موشکها و پهپادهای رژیم
۲. نیروی تهاجمی لازم برای نابودی تمام چیزی که رژیم را سر پا نگه داشته است.
