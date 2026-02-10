Tuesday, Feb 10, 2026

999.jpgایران وایر - یک پزشک ساکن مشهد روایتی از آنچه در شب‌های ۱۸ و۱۹دی در مراکز درمانی مشهد دیده در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده است.

این پزشک که ۱۸دی در کلینیکی نزدیک بلوار «وکیل‌آباد» مشغول به کار بوده می‌گوید آنقدر تعداد مجروحان زیاد بوده که از ساعت یک شب به بعد تمام تجهیزات درمان سرپایی مثل نخ‌بخیه، مواد ضدعفونی‌کننده و باند پانسمان تمام شده و آن‌ها نتوانسته‌اند مجروح جدید بپذیرند.

به گفته او کف کلینیک از شدت خونی که از بدن مجروحان ریخته شده بود چنان خیس بوده که کادر درمان باید مراقب می‌بودند که لیز نخورند. او ۱۹دی در کلینیک دیگری دور از کانون اعتراضات شیفت بوده اما تعداد مجروحانی که از ساعت ده شب به بعد به آن‌جا مراجعه کرده بودند، نیز قابل توجه بوده است.

او می‌گوید به عنوان یک پزشک مجروح و خون زیاد دیده اما آن دوشب (۱۸و ۱۹دی) با بقیه چیزهایی که در دوران پزشکی دیده بوده، تفاوت داشته و اوج جنایت جمهوری اسلامی باورپذیر نبوده است.»

