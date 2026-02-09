یورونیوز - مبارزه منفی، امتناع فعال و غیرخشونت‌آمیز از پذیرش دستورات دولت‌هاست. مردم با این کار اعلام می‌کنند که مخالف اقدامات ناعادلانه حکومت هستند و حتی اگر مجبور به انجام کاری شوند، آن‌را به شکلی متفاوت از انتظار دولت انجام خواهند داد.

برخی از اشکال مبارزه منفی عبارتند از پیروی نکردن از هنجارهای حکومت‌پسند، شرکت نکردن در انتخابات، نخریدن کالاهای ویژه، نگذاشتن پول در بانک‌ها و پرداخت نکردن مالیات.

نافرمانی مدنی باعث ایجاد اختلال در تمرکز دولت بر فعالیت‌هایش می‌شود و قدرت مانور معترضان را با هدف ایجاد تغییرات اساسی و مترقی در جامعه پیش می‌برد.

اگر درباره اشکال مرسوم مبارزه منفی سخن بگوییم، واقعیت این است که در دهه‌های اخیر در ایران، بسیاری از این اشکال توسط معترضان علیه حکومت اجرا شده است که حضور بدون حجاب در خیابان‌ها و عدم شرکت در انتخابات، نمونه‌ای از آنهاست. به همین دلیل این مطلب سعی دارد به موضوع از جنبه‌ای دیگر بنگرد.

ایران؛ سرکوب بدون خط قرمز

ادبیات کلاسیک نافرمانی‌های مدنی بر پیش‌فرض‌هایی استوار است که در بسیاری از کشورها دارای اهمیت و اعتبار هستند. برخی از این پیش‌فرض‌ها عبارتند از اهمیت «مشروعیت» برای حکومت، نقش اقتصاد مردمی، حساسیت حکومت به فشار افکار عمومی و درنهایت محدودیت ظرفیت سرکوب.

اما تجربه‌ ایران نشان داده که این پیش‌فرض‌ها جهان‌شمول نیستند؛ زیرا به نظر می‌رسد که منطق بقا و سرکوب در جمهوری اسلامی بر سه اصل استوار است: اول اینکه موضوع «مشروعیت» برای حکومت اهمیتی ندارد، دوم به کشتار مردم به چشم «هزینه» نگاه نمی‌کند، و سوم اهمیتی برای اقتصاد مردمی قائل نیست زیرا درآمد حکومت از منابع دیگری از جمله نفت و گاز تامین می‌شود.

جمهوری اسلامی نمونه‌ آن چیزی است که «اقتدارگرایی مصون از مشروعیت» نامیده می‌شود و در چنین حکومتی، «کشتار گسترده» نه نشانه‌ بحران، بلکه بخشی از سازوکار بقاست.

در چنین شرایطی و در غیاب امکان اعتراض کلاسیک، پرسش از اینکه «مردم چگونه می‌توانند اعتراض کنند» به «چه نوع فشارهایی می‌توانند بقای قدرت را از درون فرسوده کنند» تغییر می‌یابد.

حرکت از «مبارزه منفی» بسوی مبارزه ساختاری

تجربه‌ حکومت‌های به‌شدت سرکوبگر (از رومانی در دوران چائوشسکو گرفته تا سوریه‌ در دوران خاندان اسد) نشان می‌دهد که نقطه‌ آسیب‌پذیر این حکومت‌ها نه در خیابان، بلکه در «ظرفیت اداره‌ خودشان» بوده است.

به عبارت دیگر، یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن کنش‌های مرسوم در ایران امروز، احتمالا ناشی از باقی‌ماندن بخش عمده اعتراضات در سطح «بیان» است: بیان خشم، بیان اعتراض، بیان نارضایتی.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

اما در حکومت‌هایی که به هر نوع مخالفتی با «مرگ» یا «حذف» پاسخ می‌دهند، «بیان» دیگر کارکرد سیاسی ندارد.

در چنین حکومت‌هایی باید «کارآمدی درون‌سیستمی» را هدف گرفت؛ یعنی توان تصمیم‌گیری حکومت، انسجام نخبگان حکومتی، اعتماد متقابل در ساختار قدرت، و توانایی حکومت در پیش‌بینی جامعه را کاهش داد.

«فرسایش نامرئی» در حکومت پینوشه و در آلمان شرقی

یکی از تجربیات در این باره، به دوران حکومت پینوشه در شیلی برمی‌گردد. پس از سرکوب خونین دهه‌ ۱۹۷۰ میلادی اعتراض‌های خیابانی در شیلی عملا ناممکن شد و درنهایت نیز آنچه اتفاق افتاد، نه قیام دوباره، بلکه فرسایش تدریجی ظرفیت حکومت برای اداره‌ جامعه بود.

ادارات دولتی کار می‌کردند، اما تصمیم‌ها با تاخیر گرفته می‌شد؛ نهادها ظاهرا فعال بودند اما هماهنگی‌ میان آنها کم‌کم از بین می‌رفت. این وضعیت نه با اعتصاب‌های بزرگ بلکه با «انباشت اختلال‌های کوچک و پراکنده» شکل گرفت.