دی‌ماه هزار و چهارصد و چهار ایران را تاریخ از یاد نمی‌برد. کشتار معترضان ایرانی در این ماه یکی از بزرگ‌ترین قتل‌عام‌های تاریخ معاصر را رقم زد. عامل این کشتار نظامی‌ست که با تبدیل دین به قدرت سیاسی، همچون دوران سلطه کلیسا در قرون وسطا، می‌کوشد تسلط خود را بر جان و مال و حیات فکری مردم حفظ کند.

تفاوت جمهوری اسلامی با سلف قرون‌وسطایی‌اش این است که این نظام از ابزار مدرن و بازوهای کمک‌رسان دور از انتظار در دنیای آزاد استفاده می‌کند. نظام تمامی‌خواه (توتالیتر) جمهوری اسلامی در عمل ملغمه‌ای درهم‌جوش از نازیسم، استالینیسم و اسلام سیاسی است و با این ماهیت، پیروان و دل‌باختگان پنهان و آشکار، فعال و هوادار چنین گرایش‌هایی را در سراسر جهان زیر بال‌وپر خود جمع کرده و با چنین پشتوانه بزرگ و مخربی نزدیک پنجاه سال به حیات خود ادامه داده است.

بسیاری از رهبران غرب، رسانه‌های آزاد و مقتدر دنیا، دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های معتبر بین‌المللی در زیر پرچم دموکراسی به دوام و بقای این نظام یاری رسانده‌اند.

سیاست چماق و هویج غالباً ختم به مماشات شده؛ هویج‌ها درشت و مقوی و چماق‌ها دم‌نرم و نازکِ تقبیح و محکومیت لفظی بوده‌اند.

یک تحقیق جامع، مستقل و بی‌طرفانه بر اساس مستندات و تعاملات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی، حقایق بسیاری را در این زمینه آشکار خواهد کرد.

در اینجا صحبت بر سر دولت‌های مقتدر غیر دموکراتیک نیست؛ کشورهایی مثل روسیه و چین به دموکراسی اعتقاد ندارند، تکلیف‌شان روشن و رفتارشان کم‌وبیش دور از انتظار نیست. اما رفتار و برخورد کشورهای مدعی دموکراسی دور از انتظار است.

ارباب جراید وزین جهان آزاد در بسیاری موارد که ایرانیان به اعتراض علیه فساد، جنایت، غارت و زیر پا نهاده شدن ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خود برخاسته‌اند، به‌جای وظیفه‌ای که رکن چهارم آزادی و دموکراسی برای‌شان تعیین کرده، که متضمن رساندن صدای مظلوم است، از قدرت خود برای توجیه جنایات ظالم استفاده کرده‌اند.

در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های این رویکرد، گزارش تحلیلی جرمی بوئن، سردبیر اخبار بین‌الملل بنگاه سخن‌پراکنی بی‌بی‌سی را می‌بینیم. این خبرنگار که در اغلب جبهه‌های جنگ و منازعات بین‌المللی حضور داشته، در گزارش تحلیلی از وقایع اخیر ایران به جنبش سبز در سال ۲۰۰۹ اشاره می‌کند و می‌گوید آن زمان در ایران بوده و از نزدیک اعتراض‌ها را دنبال کرده است. خبرنگار ارشد بر اساس مشاهدات خود می‌گوید در آن جنبش مردم ایران به پشت‌بام‌ها می‌رفتند و همراه پدران و مادرشان با شعار «الله‌اکبر» علیه شاه شعار می‌دادند. از این گزارش چنین برمی‌آید که انگیزه مردم ایران در اعتراضات خونین جنبش سبز مخالفت با شاه فقید بوده؛ گویی آن تقلب مشهور انتخاباتی که خشم مردم را برانگیخت و به اعتراض‌های گسترده منجر شد، صحنه‌گردانی هم از فراسوی گور داشته و مردم خود را ملزم دیده‌اند علیه او هم شعار بدهند.

آقای خبرنگار پس از این مقدمه با نقلی از ارنست همینگوی و تطبیق تجربه‌های جنگی نویسنده آمریکایی با دیدگاه‌های خودش نتیجه می‌گیرد که زمان سقوط نظام «اقتدارگرای» جمهوری اسلامی هنوز فرا نرسیده است. یکی از ترفندهای مشترک تحلیل‌گرانی از این دست «اقتدارگرا» خواندن نظام توتالیتر و تمامی‌خواه جمهوری اسلامی است که از نظر ساختار با همه تعریف‌های عمومی، علمی و آکادمیک پذیرفته‌شده چنین نظام‌هایی تطابق دارد، اما در تحلیل این مفسرانی از این دست عامداً از تمامی‌خواه و توتالیتر خواندن نظام جمهوری اسلامی اجتناب می‌شود؛ چون در صورت پذیرفتن این اصل مسلم، بازی فرمایشی نظام در انتخابات دوره‌ای ریاست جمهوری بی‌معنا می‌شود. در حالی که طبق نظر کارشناسی پشتیبانان این نظام باید فرض کنیم که در ایران انتخابات هست و هر چهار سال یک رئیس‌جمهور زمام امور کشور را به عهده می‌گیرد و از این منظر انتخابات ریاست جمهوری در ایران نه یک بازی تشریفاتی و بی‌اثر در ذیل حکومت ولایت فقیه، بلکه انتخاباتی به اندازه کافی مؤثر در تنظیم روابط داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی است.

خبرنگار جنگی بی‌بی‌سی بر اساس این استدلال در ادامه تحلیل خود نتیجه می‌گیرد که اعتراضات دی‌ماه امسال به پشتیبانی از «پسر شاه» شکست خورد و جمهوری اسلامی با استفاده از بازوی قوی سرکوب سپاه و بسیج اعتراضات نامنسجم را خاموش کرد. نظام می‌ماند و تا زمانی که یک رهبر داخلی با صلاحیت مثل جانشینان بن‌علی در تونس و حسنی مبارک در مصر در داخل ایران پیدا نشود، همان‌طور که ارنست همینگوی (بیچاره همینگوی!) گفته به حیات خود ادامه می‌دهد.