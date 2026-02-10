ویژه خبرنامه گویا

یک. قلم توان بیان وضعیت هولناک درون ایران را ندارد. من پیش‌تر بارها نوشته بودم که باید مدارا کرد، اگر سران تبه‌کار حکومت هم دست‌گیر شوند، نباید شکنجه شوند و ... من همه آن سخنان را پس می‌گیرم زیرا د یگر پس از این قتل‌عام هولناک مردم بی‌گناه و دست‌خالی، رفتارهای نا انسانی پس از آن با خانواده‌های قربانیان و فشار هر روز بیش‌تر بر مردم داغ‌دیده، خودفریبی است اگر بپنداریم که ما با "انسان" روبرو هستیم. آن سخنان در گذشته به نادرست برای برخورد با "انسان‌ها" نوشته شده بود. حکومتی جنایت‌کار، مافیایی و تروریست که برای برخورداری از یک روز بیش‌تر ازعمر کثیف و خونین خود حاضر است ایران را به نابودی بکشد، نیروهای مزدور ضد ایرانی را بیاورد تا به فرمان یک پیرمرد روانی، لجوج و نادان پنهان در سوراخ در قتل‌عام فرزندان دلیر ایرانی شرکت کنند، شایسته نام "انسان و ایرانی "نیست. این پیرمرد مفلوک در سوراخ، خود و خانواده‌اش سزاوار همآن بلایی هستند که بر سر قذافی آوردند.

همه کسانی که امروز در سیاه‌ترین دوران تاریخ ایران در هر لباس وپستی با این حکومت هستند خائن به ایران و ایرانی‌‌اند و چشم‌به‌راه انتقام سخت مردم باشند.

دو. ویدئوی این جوان دردمند ایرانی در بوشهر که شوربختانه به زندگی خود پایان داد، نشان از وضعیت بسیار بحرانی ایران دارد. آیا می توان در باره این ویدئو که در گویا منتشر شد و ویدئویی که در زیر آمده جز درد و آه و اشک ودریغ چیزی گفت:

***(جای اون ویدئوی دردناک)

3. جمهوری خواهان بیانیه داده‌اند. این تکه از بیانیه آن‌هارا بخوانید:

"نیروهای جمهوری‌خواه ایران در عین حال تاکید کرده‌اند که مسیر تغییر سیاسی در ایران باید بر پایه اراده آزاد مردم و بدون مداخله خارجی شکل بگیرد. در این بیانیه آمده است که آینده ایران در گرو شکل‌گیری یک آلترناتیو سکولار دموکرات، متکی بر حقوق بشر، حاکمیت قانون و برابری شهروندان است؛ آلترناتیوی که بتواند گذار از جمهوری اسلامی را با کمترین هزینه انسانی ممکن سازد." برگرفته از سایت آیران اینترناسیونال