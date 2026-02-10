Tuesday, Feb 10, 2026

قلم ناتوان است، کوروش گلنام

یک. قلم توان بیان وضعیت هولناک درون ایران را ندارد. من پیش‌تر بارها نوشته بودم که باید مدارا کرد، اگر سران تبه‌کار حکومت هم دست‌گیر شوند، نباید شکنجه شوند و ... من همه آن سخنان را پس می‌گیرم زیرا د یگر پس از این قتل‌عام هولناک مردم بی‌گناه و دست‌خالی، رفتارهای نا انسانی پس از آن با خانواده‌های قربانیان و فشار هر روز بیش‌تر بر مردم داغ‌دیده، خودفریبی است اگر بپنداریم که ما با "انسان" روبرو هستیم. آن سخنان در گذشته به نادرست برای برخورد با "انسان‌ها" نوشته شده بود. حکومتی جنایت‌کار، مافیایی و تروریست که برای برخورداری از یک روز بیش‌تر ازعمر کثیف و خونین خود حاضر است ایران را به نابودی بکشد، نیروهای مزدور ضد ایرانی را بیاورد تا به فرمان یک پیرمرد روانی، لجوج و نادان پنهان در سوراخ در قتل‌عام فرزندان دلیر ایرانی شرکت کنند، شایسته نام "انسان و ایرانی "نیست. این پیرمرد مفلوک در سوراخ، خود و خانواده‌اش سزاوار همآن بلایی هستند که بر سر قذافی آوردند.

همه کسانی که امروز در سیاه‌ترین دوران تاریخ ایران در هر لباس وپستی با این حکومت هستند خائن به ایران و ایرانی‌‌اند و چشم‌به‌راه انتقام سخت مردم باشند.

دو. ویدئوی این جوان دردمند ایرانی در بوشهر که شوربختانه به زندگی خود پایان داد، نشان از وضعیت بسیار بحرانی ایران دارد. آیا می توان در باره این ویدئو که در گویا منتشر شد و ویدئویی که در زیر آمده جز درد و آه و اشک ودریغ چیزی گفت:

***(جای اون ویدئوی دردناک)

3. جمهوری خواهان بیانیه داده‌اند. این تکه از بیانیه آن‌هارا بخوانید:

"نیروهای جمهوری‌خواه ایران در عین حال تاکید کرده‌اند که مسیر تغییر سیاسی در ایران باید بر پایه اراده آزاد مردم و بدون مداخله خارجی شکل بگیرد. در این بیانیه آمده است که آینده ایران در گرو شکل‌گیری یک آلترناتیو سکولار دموکرات، متکی بر حقوق بشر، حاکمیت قانون و برابری شهروندان است؛ آلترناتیوی که بتواند گذار از جمهوری اسلامی را با کمترین هزینه انسانی ممکن سازد." برگرفته از سایت آیران اینترناسیونال

تازه می‌خواهند در این روزهای سرنوشت سازخونین درناکجا آباد آلترناتیو تشکیل دهند؟ 47 سال در خواب خوش یوده‌اند و اکنون که مردم زیر تیغ‌اند و شمار زیادی هم‌چنان ناپدیدند، شماری پیکر زنان هم‌چنان ناشناخته برجا مانده وسوگ و سوگواری سراسر ایران را دربر گرفته است، می‌خواهند آلترناتیو تشکیل دهند! این‌جا در بیرون و در جای گرم"مخالف مداخله خارجی" هستند. همین نشانه فاصله نجومی این گروها با مردم ایران است. ما که آماری نداریم ولی بنا بر آن‌چه دیده و شنیده می‌شود، اکثریت مردم درونِ ایران چشم‌یه‌راه مداخله خارجی هستند چون در برابر این حکومت مافیایی آدم‌خوار همین دو راه وجود ددارد: یا باید خود مردم مسلح شوند و نیروی نظامی‌‌ای از درون پشت آن‌ها باشد که راهی سخت، خونین وبا سرنوشتی مبهم است ویا مداخله خارجی انجام شود.

یک بخش پنهان این ایده آلترناتیو سازی در ناکجاآباد، مخالفت آشکار یا آقای رضا پهلوی است که در حال حاضر تنها آلترناتیو موجود برای دوران گذار هستند و در درون و بیرون از ایران پایگاه دارند. شما در بیرون هم پایگاهی جز در درون گروه‌های خود ندارید چه رسد به ایران.

به این بخش هم نگاه کنید ببینیم این آلترناتیو‌سازان خوش‌فکر چه گروهایی هستند:

"این بیانیه با امضای مجموعه‌ای از ائتلاف‌ها، احزاب و تشکل‌های جمهوری‌خواه، سکولار و دموکرات ایرانی در داخل و خارج از کشور منتشر شده است؛ از جمله اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، حزب چپ ایران، جبهه ملی ایران-اروپا، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران.

همچنین «کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران» با مشارکت چندین تشکل جمهوری‌خواه و «شبکه مشترک جمهوری‌خواهان دموکرات و فدرال دموکرات» شامل احزاب و گروه‌های سیاسی فعال در اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و مناطق مختلف ایران، از جمله تشکل‌های آذربایجانی، کردی، بلوچ و ترکمن، از امضاکنندگان این بیانیه هستند."

همه گرفتاری ما اکنون یافتن راه رهایی و عبور از این حکومت تبه‌کار ضد انسان است وبخشی از این گروها با تآسف از هم‌اکنون اگر خیلی محترمانه بگویم در فکر "حکومت فدرالی" هستند که از سویی رنگ و روی تجزیه‌خواهی دارد. کار این گروه ‌های جمهوری خواه به کجا کشیده است که به هر جا چنگ زده اند که شمار خود را زیادتر کنند.

خوب است یک هم‌میهن از ایران اگر بتواند پیامی بدهد که این"حمهوری‌خواهان سکولار ودموکرات" کجا وچه شماری هستند.

نگارنده ضمن ابراز هم‌دردی دوباره و سوگوار ی برای قربانیان این جنایت هولناک تاریخ ایران، امید دارد راهی که بهترین راه آزادی مردم ایران با کم‌ترین آسیب باشد، پیش بیاید.

