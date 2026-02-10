خبرنامه گویا - در جریان یک نشست انتخاباتی نامزدهای کنگره آمریکا در ایالت تگزاس، ابتین وزیری، جمهوری‌خواه ایرانی‌تبار و نامزد حوزه انتخابیه تکزاس ۳۲، با انتقاد صریح از قوانین شریعت اسلامی آن را «ناسازگار با ارزش‌های ایالات متحده» خواند. این موضع‌گیری که در مرکز اسلامی "ایست پلانو" مطرح شد، با واکنش‌های تند، تنش لفظی و بی‌نظمی در میان حاضران همراه بود.

وزیری در ادامه، با دفاع آشکار از اسرائیل و تأکید بر جدایی دین از سیاست، فضای نشست را به‌طور کامل ملتهب کرد؛ تا جایی که جلسه عملاً از کنترل خارج شد. این رویداد نمونه‌ای کم‌سابقه از تقابل مستقیم یک سیاستمدار ایرانی‌تبار با گفتمان اسلام سیاسی در یک فضای مذهبی در آمریکا بود.

🚨BREAKING: Chaos breaks out at the East Plano Islamic Center (EPIC) candidate forum as Iranian-born TXCD32 Republican Primary Candidate, Abteen Vaziri, challenges Sharia law and defends Israel.



DX's Logan Washburn was there. Story and more exclusive videos tomorrow at... pic.twitter.com/RCiGokP6ub -- The Dallas Express News (@DallasExpress) February 10, 2026

ابتین وزیری در شبکه اکس نوشت: «پس از پایان برنامه، افرادی مرا در بیرون دنبال کردند و تلاش داشتند با ارعاب و تهدید به من حمله کنند. اما من ناچار بودم حقیقت را بگویم.»

