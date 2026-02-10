Tuesday, Feb 10, 2026

صفحه نخست » چالش شریعت و آشوب در مرکز اسلامی تگزاس پس از سخنان یک ایرانی‌تبار

vaziri.jpgخبرنامه گویا - در جریان یک نشست انتخاباتی نامزدهای کنگره آمریکا در ایالت تگزاس، ابتین وزیری، جمهوری‌خواه ایرانی‌تبار و نامزد حوزه انتخابیه تکزاس ۳۲، با انتقاد صریح از قوانین شریعت اسلامی آن را «ناسازگار با ارزش‌های ایالات متحده» خواند. این موضع‌گیری که در مرکز اسلامی "ایست پلانو" مطرح شد، با واکنش‌های تند، تنش لفظی و بی‌نظمی در میان حاضران همراه بود.

وزیری در ادامه، با دفاع آشکار از اسرائیل و تأکید بر جدایی دین از سیاست، فضای نشست را به‌طور کامل ملتهب کرد؛ تا جایی که جلسه عملاً از کنترل خارج شد. این رویداد نمونه‌ای کم‌سابقه از تقابل مستقیم یک سیاستمدار ایرانی‌تبار با گفتمان اسلام سیاسی در یک فضای مذهبی در آمریکا بود.

ابتین وزیری در شبکه اکس نوشت: «پس از پایان برنامه، افرادی مرا در بیرون دنبال کردند و تلاش داشتند با ارعاب و تهدید به من حمله کنند. اما من ناچار بودم حقیقت را بگویم.»

tweet.jpg

***

goftar10-1.jpg
