نیویورک تایمز: ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای گفتگو با سیا اعلام آمادگی کرده اند

nyt.jpgایندیپندنت فارسی - روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که برخی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از طریق یک کانال اطلاعاتی واسطه، آمادگی خود را برای گفتگو با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) درباره پایان دادن به جنگ مطرح کرده‌اند.

بر اساس این گزارش که به نقل از مقام‌هایی در خاورمیانه و یک کشور غربی منتشر شده، این پیام از طریق سرویس اطلاعاتی یک کشور ثالث به واشنگتن منتقل شده است. منابع یادشده به شرط ناشناس ماندن با نیویورک‌تایمز گفت‌وگو کرده‌اند. کاخ سفید و سازمان سیا هنوز به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخی نداده‌اند.

در همین حال، مقام‌های آمریکایی نسبت به این‌که جمهوری اسلامی یا دولت دونالد ترامپ در کوتاه‌مدت واقعا آماده یافتن راهی برای پایان دادن به درگیری باشند، ابراز تردید کرده‌اند. سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو نیز روز گذشته اعلام کرده بود که در شرایط فعلی هیچ مذاکره‌ای با ایالات متحده در دستور کار نیست؛ این اظهارات چند روز پس از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران مطرح شد.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه گفت تهران خواهان گفت‌وگو است، اما به گفته او «دیگر دیر شده است»، در حالی که عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.

حملات امریکا از سواحل جنوب به داخل ایران گسترش خواهد یافت

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که سنتکام بر بخش جنوبی سواحل ایران برتری هوایی موضعی برقرار کرده و گسترش حملات به داخل کشور را آغاز خواهد کرد. رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که سنتکام به حمله به توان دریایی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.

او افزود: «ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی در وضعیت بدی قرار دارد.»

