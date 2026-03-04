یک شهروند ویدیویی به ایران‌اینترنشنال ارسال کرده و گفته که هک شامگاه چهارشنبه ۱۳ اسفند، شامل شبکه‌های یک و دو صداوسیما بوده است. در جریان این هک، پیام تصویری شاهزاده رضا پهلوی از صفحه تلویزیون برای ایرانیان پخش شد.

یک شهروند ویدیویی به ایران‌اینترنشنال ارسال کرده و گفته که هک شامگاه چهارشنبه ۱۳ اسفند، شامل شبکه‌های یک و دو صداوسیما بوده است. در جریان این هک، پیام تصویری شاهزاده رضا پهلوی از صفحه تلویزیون برای ایرانیان پخش شد. pic.twitter.com/i76GhkvY1J -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 4, 2026