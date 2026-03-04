Wednesday, Mar 4, 2026

صفحه نخست » هک شبکه یک و دو و پخش سخنان شاهزاده رضا پهلوی

333.jpgیک شهروند ویدیویی به ایران‌اینترنشنال ارسال کرده و گفته که هک شامگاه چهارشنبه ۱۳ اسفند، شامل شبکه‌های یک و دو صداوسیما بوده است. در جریان این هک، پیام تصویری شاهزاده رضا پهلوی از صفحه تلویزیون برای ایرانیان پخش شد.

مطلب قبلی...
dena4.jpg
لحظه دقیق اصابت اژدر آمریکایی به شناور سپاه
مطلب بعدی...
irib2.jpg
شدت تخریب ساختمان‌های شبکه دو صداوسیما در خیابان الوند

واکنش مردم روسیه به مرگ خامنه ای در مسکو
وقتی ملانیا ترامپ ریاست جلسه شورای امنیت را برعهده گرفت؛ انتخاب لباسی که نگاه‌ها را جلب کرد
نشست کنگره اقوام ملی‌گرای ایران با شاهزاده رضا پهلوی در پاریس
مراسم ازدواج در پناهگاه
مانکن‌ها در میدان آزادی
ازدحام در مرز رازی برای ورود به ترکیه
تصاویری از خرابی های تهران پس از بمباران توسط اسراییل و امریکا
کاخ گلستان قربانی خرابکاری جمهوری اسلامی یا متاثر از جنگ

