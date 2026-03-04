اسرائیل: مقر اصلی نظامی جمهوری اسلامی در تهران با ۲۵۰ بمب هدف قرار گرفت

خبرنامه گویا - ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور در یک عملیات «گسترده و کم‌سابقه» مجموعه‌ای عظیم از تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی در شرق تهران را هدف حملات هوایی قرار داده است؛ مجموعه‌ای که به گفته ارتش اسرائیل، محل استقرار ستادها و نیروهایی از بخش‌های مختلف ساختار امنیتی و نظامی ایران بوده است.

به گفته ارتش اسرائیل، این عملیات با مشارکت بیش از ۱۰۰ فروند جنگنده انجام شده و ساعتی پیش به پایان رسیده است. در جریان این حمله، بیش از ۲۵۰ بمب بر این مجتمع نظامی و ساختمان‌های ستادی آن فرود آمده است.

ارتش اسرائیل اعلام کرد در این مجموعه، مقرهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه، بخش اطلاعات، سازمان شبه‌نظامی بسیج، یگان سایبری جمهوری اسلامی، واحد ویژه نیروهای امنیت داخلی و همچنین یک واحد موسوم به «سرکوب اعتراضات» هدف قرار گرفته‌اند.

צה"ל השלים תקיפה נרחבת לעבר מתחם צבאי רחב היקף של משטר הטרור ובו מפקדות וחיילים של כלל מערכת הביטחון האיראנית



לכל הפרטים:https://t.co/DeX5vtREL3 pic.twitter.com/HSnpLCriS3 -- צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 4, 2026

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است: «این ستادها در حالی هدف قرار گرفتند که نیروهای وابسته به رژیم ایران، مسئول مدیریت عملیات‌ها، پیشبرد طرح‌های تروریستی علیه دولت اسرائیل و کشورهای منطقه، و نیز سرکوب شهروندان ایرانی، از همین مراکز فعالیت می‌کردند.»