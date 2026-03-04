اسرائیل: مقر اصلی نظامی جمهوری اسلامی در تهران با ۲۵۰ بمب هدف قرار گرفت
خبرنامه گویا - ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور در یک عملیات «گسترده و کمسابقه» مجموعهای عظیم از تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی در شرق تهران را هدف حملات هوایی قرار داده است؛ مجموعهای که به گفته ارتش اسرائیل، محل استقرار ستادها و نیروهایی از بخشهای مختلف ساختار امنیتی و نظامی ایران بوده است.
به گفته ارتش اسرائیل، این عملیات با مشارکت بیش از ۱۰۰ فروند جنگنده انجام شده و ساعتی پیش به پایان رسیده است. در جریان این حمله، بیش از ۲۵۰ بمب بر این مجتمع نظامی و ساختمانهای ستادی آن فرود آمده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در این مجموعه، مقرهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه، بخش اطلاعات، سازمان شبهنظامی بسیج، یگان سایبری جمهوری اسلامی، واحد ویژه نیروهای امنیت داخلی و همچنین یک واحد موسوم به «سرکوب اعتراضات» هدف قرار گرفتهاند.
צה"ל השלים תקיפה נרחבת לעבר מתחם צבאי רחב היקף של משטר הטרור ובו מפקדות וחיילים של כלל מערכת הביטחון האיראנית-- צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 4, 2026
לכל הפרטים:https://t.co/DeX5vtREL3 pic.twitter.com/HSnpLCriS3
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است: «این ستادها در حالی هدف قرار گرفتند که نیروهای وابسته به رژیم ایران، مسئول مدیریت عملیاتها، پیشبرد طرحهای تروریستی علیه دولت اسرائیل و کشورهای منطقه، و نیز سرکوب شهروندان ایرانی، از همین مراکز فعالیت میکردند.»
مقام ارشد نیروی هوایی اسرائیل: هزاران نیروی سپاه در حملات کشته شدند
یک مقام ارشد نیروی هوایی اسرائیل مدعی شد در جریان حملات اخیر این کشور به ایران، هزاران نیروی نظامی جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
سرهنگ «الف»، فرمانده پایگاه هوایی پایگاه هوایی رمت داوید -- که تنها با حرف نخست نامش در عبری معرفی شده -- در ویدئویی که ارتش اسرائیل منتشر کرده، گفت: «در دو روز گذشته، ما هزاران نیروی ایرانی را از بین بردهایم.»
این فرمانده نیروی هوایی اعلام کرد که شخصاً در موج اخیر حملات به مجتمع بزرگ نظامی در شرق تهران مشارکت داشته است.
او در توصیف لحظات پیش از رهاسازی بمبها گفت: «چند ثانیه پیش از آنکه بمبها را رها کنم، به راست و چپ نگاه کردم و دهها جنگنده را در کنار خود دیدم. آنها آزادانه پرواز میکردند، صدها تُن مهمات دقیق را رها میکردند و اهداف تعیینشده را منهدم میکردند.»
این اظهارات در حالی منتشر میشود که درگیریها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل وارد مرحلهای تازه و بیسابقه شده و ابعاد تلفات و خسارات هنوز بهطور مستقل تأیید نشده است.