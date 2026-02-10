ایران وایر - ویدیوهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد مردم در تهران یکشب پیش از سالگرد انقلاب ۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی در ایران فریاد «مرگ بر خامنهای» سر دادهاند.
گفته میشود که از بلندگوی مساجد صدای ضبطشده الله اکبر پخش شده اما شعارها علیه علی خامنهای آنقدر بلند بوده که دیگر صداها چندان به گوش نمیرسد.
ویدیوهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد مردم در تهران یکشب پیش از سالگرد انقلاب ۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی در ایران فریاد «مرگ بر خامنهای» سر دادهاند. گفته میشود که از بلندگوی مساجد صدای ضبطشده الله اکبر پخش شده اما شعارها علیه علی خامنهای آنقدر بلند بوده که... pic.twitter.com/59oFxvtXNz-- ایران وایر (@iranwire) February 10, 2026
ویدیوهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد مردم در تهران یکشب پیش از سالگرد انقلاب ۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی در ایران فریاد «مرگ بر خامنهای» سر دادهاند. گفته میشود که از بلندگوی مساجد صدای ضبطشده الله اکبر پخش شده اما شعارها علیه علی خامنهای آنقدر بلند بوده که... pic.twitter.com/59oFxvtXNz-- ایران وایر (@iranwire) February 10, 2026
نوشته حسن یونسی در سالگرد انقلاب ۵۷