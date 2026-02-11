خبرنامه گویا



حرف حق آن به که آید بر زبان

زانکه حق باشد جهان را پاسبان!



بازی "تهوع آور" مستقیم نه، غیرمستقم، تورغوزآباد نه، خونه عمّه، توسط میرزا دومبک چی، عراقچی و تحلیلگران ریزو درشت دنیای متمدن غرب بسر کردگی آمریکا و رییس جمهور انگشت بر ماشه آماده شلیک آن... که، اگر چه وچه ؟ ...چها و چها... ادامه دهید، دل قوی دارید که کشتی های نجات در راه هستند!

بازی سر لحاف ملا؟!

هدف قتل وعام هفتاد هزار جوان ( دختر وپسر۱۳ تا ۳۰ ساله) در ۲۴ ساعت، در ۴۰۰ شهر و استان ایران که، دیگر نگویند؛ آزادی، نان و آب...همین...



نادانان غافل از آنکه، این نه هر خونی است که ملایان، این پس مانده های تازیان و مغولان، ناجوانمردانه و بیشرفانه ریختند؛ از این خون، رنگها پدیدار خواهد گشت... تردید نکنید! تردید بر نور خورشید!



کودتایی خزنده برای نجات جان فقیه بیمار بزدل و ادامه نظام نکبت ملایان فاسق توسط الیگارش ها و خاندانهای غارتگر جمهوری اسلامی؟!



دانایان می گویند که در آخرین " نشست مذاکره" در عمان، بحث اصلی، اصلا بر سر پروژه های موشکی و اتمی و غیره نبوده است، بلکه اطلاع رسانی دمبک چی، درباره اقدامات در حال انجام در ایران، برسر بر کناری خامنه ای و گزینه‌های دیگر بوده است...دستگیری های تازه در ایران همه نشان از کودتای خودی در حال انجام است و کشتی ها در تکان !

درس تاریخ: کودتا علیه " یزدگرد ساسانی"



" یزدگرد شهریاری منفی نبود. بی‌ رحمانه بجنگ دشمنان مردم و متعصبان دینی و دشمنان دیگر بویژه اعیان ثروتمند بیدادگر رفت ( کتاب ایران در زمان ساسانیان ص ۱۸۴)"

شیوه قاطع و استوار او علیه اشراف، گروه سرمایه داران، روحانیون و فئودالها را در تنگنای سختی قرار داد، الیگارشی پس از سالها آزاد چریدن اینک در برابر شهریاری نیرومند و مردم گرا قرار می گرفت.

اشراف بدنبال شکستهای پیاپی در سقوط او دست به یک دسيسه بزرگ زدند. بعنوان درمان بیماری او را از میان مردم و پایتخت دور کردند، در نقطه دور دستی - گرگان - بقول " نولدکه " با افسانهء ساختگی و بقول فردوسی - کس اندر جهان این شگفتی ندید - سر به نیست کردند و سپس " هو " انداختند که اسبی وحشی و زیبا نمودار شد، یزدگرد خواست بر آن سوار شود، اسب لگدی بر شاه زد، با همان لگد شاه در حصار اشراف و درباریان جانسپرد و کشندهء گریزپا نیز نا پدید شد (به باور " دهخدا " ، این ترور بر اثر دسيسه نجبا و بزرگان بوده است).



با دسیسه‌ء قاتلان جوانان ایران زمین؛ سران پاسداران، فرزندان خامنه ای و فرزندان احمد حیران خمینی، قالیباف، اژه ای و خاندان‌های غارتگر ایران بویژه خرازی ها...و غیره، کودتایی علیه فقیه خود، خامنه ای، در حال انجام است ( چین و ماچین و...؟)، این بخاطر جلوگیری از فروپاشی عنقریب نظام نکبت اسلامی ملایان بدست ملت بپا خواسته ایران و بازداری از حمله کشتی های آمریکایی به جمهوری اسلامی است.



پاینده بماند ایران

عسگراقا