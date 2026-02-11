Wednesday, Feb 11, 2026

صفحه نخست » مهندسی حذف خامنه‌ای؟ کودتای عمامه داران علیه خود، سناریوی نجات نظام پیش از سقوط؟ عسگراقا

20260209_091405.jpgخبرنامه گویا

حرف حق آن به که آید بر زبان
زانکه حق باشد جهان را پاسبان!

بازی "تهوع آور" مستقیم نه، غیرمستقم، تورغوزآباد نه، خونه عمّه، توسط میرزا دومبک چی، عراقچی و تحلیلگران ریزو درشت دنیای متمدن غرب بسر کردگی آمریکا و رییس جمهور انگشت بر ماشه آماده شلیک آن... که، اگر چه وچه ؟ ...چها و چها... ادامه دهید، دل قوی دارید که کشتی های نجات در راه هستند!

بازی سر لحاف ملا؟!

هدف قتل وعام هفتاد هزار جوان ( دختر وپسر۱۳ تا ۳۰ ساله) در ۲۴ ساعت، در ۴۰۰ شهر و استان ایران که، دیگر نگویند؛ آزادی، نان و آب...همین...

نادانان غافل از آنکه، این نه هر خونی است که ملایان، این پس مانده های تازیان و مغولان، ناجوانمردانه و بیشرفانه ریختند؛ از این خون، رنگها پدیدار خواهد گشت... تردید نکنید! تردید بر نور خورشید!

کودتایی خزنده برای نجات جان فقیه بیمار بزدل و ادامه نظام نکبت ملایان فاسق توسط الیگارش ها و خاندانهای غارتگر جمهوری اسلامی؟!

دانایان می گویند که در آخرین " نشست مذاکره" در عمان، بحث اصلی، اصلا بر سر پروژه های موشکی و اتمی و غیره نبوده است، بلکه اطلاع رسانی دمبک چی، درباره اقدامات در حال انجام در ایران، برسر بر کناری خامنه ای و گزینه‌های دیگر بوده است...دستگیری های تازه در ایران همه نشان از کودتای خودی در حال انجام است و کشتی ها در تکان !

درس تاریخ: کودتا علیه " یزدگرد ساسانی"

" یزدگرد شهریاری منفی نبود. بی‌ رحمانه بجنگ دشمنان مردم و متعصبان دینی و دشمنان دیگر بویژه اعیان ثروتمند بیدادگر رفت ( کتاب ایران در زمان ساسانیان ص ۱۸۴)"

شیوه قاطع و استوار او علیه اشراف، گروه سرمایه داران، روحانیون و فئودالها را در تنگنای سختی قرار داد، الیگارشی پس از سالها آزاد چریدن اینک در برابر شهریاری نیرومند و مردم گرا قرار می گرفت.

اشراف بدنبال شکستهای پیاپی در سقوط او دست به یک دسيسه بزرگ زدند. بعنوان درمان بیماری او را از میان مردم و پایتخت دور کردند، در نقطه دور دستی - گرگان - بقول " نولدکه " با افسانهء ساختگی و بقول فردوسی - کس اندر جهان این شگفتی ندید - سر به نیست کردند و سپس " هو " انداختند که اسبی وحشی و زیبا نمودار شد، یزدگرد خواست بر آن سوار شود، اسب لگدی بر شاه زد، با همان لگد شاه در حصار اشراف و درباریان جانسپرد و کشندهء گریزپا نیز نا پدید شد (به باور " دهخدا " ، این ترور بر اثر دسيسه نجبا و بزرگان بوده است).

با دسیسه‌ء قاتلان جوانان ایران زمین؛ سران پاسداران، فرزندان خامنه ای و فرزندان احمد حیران خمینی، قالیباف، اژه ای و خاندان‌های غارتگر ایران بویژه خرازی ها...و غیره، کودتایی علیه فقیه خود، خامنه ای، در حال انجام است ( چین و ماچین و...؟)، این بخاطر جلوگیری از فروپاشی عنقریب نظام نکبت اسلامی ملایان بدست ملت بپا خواسته ایران و بازداری از حمله کشتی های آمریکایی به جمهوری اسلامی است.

پاینده بماند ایران

عسگراقا

مطلب قبلی...
deathbanner.jpg
«هولوکاست* ایرانی»؛ واژه‌ای با وزن تاریخ؛ جاییکه گلوله‌ی جنایتکار با کلام روشنفکر همبستر ‌شد، دارکوب
مطلب بعدی...
parsa.jpg
۲۲ بهمن و تاریکی پایدار، بهمن پارسا

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar11.jpg
تبادل نامه محرمانه بین سلطان عمان و لاریجانی
tv11-1.jpg
وقتی که ملانیا ترامپ مدل بود
one11.jpg
حضور پر سر و صدای بازیگر سوری در جشنواره فجر و ذوق زدگی چمران و زاکانی
oholic11.jpg
چگونه زمان و وقت خودمون رو مدیریت کنیم ؟
goftar11-1.jpg
تاریخچه شیر و خورشید؛ سیر یک نماد از سکه‌های باستانی تا پرچم قاجار و پهلوی
daily11.jpg
تازه ترین دیدار گلشیفته فراهانی و خواهرش شقایق
goftar10-1.jpg
گرامیداشت آزیتا لاچینی بازیگر ۸۹ ساله در حاشیه جشنواره خونین فجر
gtv.jpg
تصاویر خبرساز برد پیت با دوست دخترش در لندن

از سایت های دیگر

از زبان یک عکس: فمینیست‌های کوته بین غربی در حضور خمینی
دیدنی‌های تهران • گشتی در درکه
آیا دولت اسرائیل می‌تواند ایران را تجزیه کند؟
رسوایی بزرگ در مسابقه دختر شایسته جهان

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
هفت مشکلی که باهوش‌ترها از آن شکایت نمی‌کنند، کدامند؟
kayhan.jpg
چرا اردوغان موافق بقای جمهوری اسلامی است؟!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
one10-1.jpg
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی؛ پژوهشگر دینی و روحانی جنجالی این روزها
oholic10-1.jpg
«برایان جانسون با این ترفند ساده ۸۵ درصد پلاستیک های سمی بدنش را حذف کرد»
daily15.jpg
آیا والری ژیسکار دستن در انقلاب ایران نقش داشت؟

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy