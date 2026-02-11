ساعاتی پیش از ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو، شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، در گفتگویی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، بر ضرورت کاهش تنش‌ها در منطقه‌ تأکید کرد. در بیانیه ای که دفتر امیر قطر در این باره منتشر کرد آمده است که دو طرف درباره حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران‌ها از طریق گفتگو و راهکارهای مسالمت‌آمیز تبادل نظر کردند

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

قطر از جمله میانجی‌های مهم رژیم تهران و دولت آمریکا در مذاکرات جاری میان دو طرف در عمان است و در کنار دیگر کشورهای منطقه می کوشد از فروپاشی جمهوری اسلامی در نتیجه حملات احتمالی ایالات متحد آمریکا جلوگیری کند.

قرار است نخست‌وزیر اسرائیل در ملاقات امروز خود با رئیس جمهوری آمریکا خواستار گسترش دامنه مذاکرات آمریکا و ایران فراتر از برنامۀ هسته‌ای این کشور شود و موضوعاتی چون برنامه موشکی ایران و تهدیدهای امنیتی این کشور در منطقه‌ نیز وارد دستور کار مذاکرات تهران و واشنگتن شود.

قطر طی ماه‌های گذشته کوشیده است با هماهنگی متحدان منطقه‌ای خود، از تبدیل تنش‌های دیرینۀ آمریکا و رژیم ایران به رویارویی نظامی جلوگیری کند. با این حال، نقش رژیم قطر در معادلات منطقه‌ای با انتقادهایی نیز روبرو است. خالد الهیل، رئیس حزب دموکراتیک ملی قطر که در بریتانیا در تبعید به سر می‌برد، امیر قطر را «بازیگری مسئله‌ساز» توصیف کرده و مدعی شده است که دوحه از برخی گروه‌های مسلح حمایت کرده و در عین حال خود را میانجی صلح معرفی می‌کند.

او همچنین با طرح ادعاهایی درباره نفوذ رسانه‌ای قطر و نقش این کشور در برخی تنش‌های سیاسی، خواستار تجدیدنظر در جایگاه قطر در سازوکارهای صلح منطقه‌ای شده است. همزمان با افزایش فشارهای نظامی و سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران، تلاش برای حفظ کانال‌های گفتگو همچنان ادامه دارد. تماس تلفنی ترامپ و امیر قطر، سفر مقام‌های ایرانی به منطقه و دیدار امروز نتانیاهو با رئیس‌جمهوری آمریکا در کاخ سفید همگی حاکی از آن است که رقابت میان گزینه دیپلماسی و سناریوی تشدید تنش نظامی همچنان محور اصلی معادلات خاورمیانه باقی مانده است.