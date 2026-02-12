قسمت پایانی

نوشته من طبق روال معمول بازخوردهای خود را داشت؛ تعدادی فحش دادند و تعدادی تأیید کردند، اما هیچ‌کس آنچه را که من انتظار می‌کشیدم نگفت:

درک مسئولیت در لحظه کنونی در برابر مردم و چگونگی جواب دادن به آن!

هیچ‌کس نمی‌تواند راه نیمه‌تاریکی را که هیچ جنبه آن در معرض روشنایی قرار ندارد، با الفاظ و پیچاندن اصل مطلب، به‌جای راه روشن با چشم‌اندازی روشن‌تر، از صحنه اصلی مبارزه حذف و داده‌های ذهنی خود را جانشین آن سازد.

جمهوری اسلامی؛ خطری بی‌بدیل

به هر میزان که دلتان می‌خواهد دشنامم دهید و لقب بر من بگذارید، اما یک چیز را نمی‌توانید انکار کنید: عمیقاً به این نتیجه رسیده‌ام که هیچ نیرویی وحشتناک‌تر و ویرانگرتر از جمهوری اسلامی نیست.

هر روز تعلل ما در برابر او، که تنها از طریق یک مبارزه مشترک متشکل از نیروهای مختلف ـ که جملگی بر سر سرنگونی او اجماع دارند ـ امکان‌پذیر است، هزینه‌ای سنگین‌تر بر جامعه تحمیل می‌کند. اگر این کار صورت می‌گرفت و یک اتحاد وسیع میهنی شکل می‌گرفت، شاید جمهوری اسلامی نمی‌توانست چنین سرکوبی را سازمان دهد.

ائتلاف یا پراکندگی؟

نمی‌دانم با چه زبانی بنویسم که هر فرد یا سازمانی که امروز تمام تلاش خود را معطوف به این نمی‌کند که با همان داشته‌های حداقلی در یک ائتلاف بزرگ برای سرنگونی تلاش کند، یا نمی‌داند و به‌قدری در اوهام خود غرق است که متوجه نمی‌شود اگر دست در دست تمام نیروهای حاضر در میدان مقابل حکومت سرکوب نایستد، تمام شعارهایش در مورد دموکراسی و همدردی با مردم پشیزی ارزش ندارد.