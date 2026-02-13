این نوشته تمرکز خود را بر این فرض قرار می‌دهد که حمله نظامی آمریکا ـ با مشارکت احتمالی اسرائیل و چند متحد دیگر در ناتو ـ قطعی است و صرف‌نظر از زمان حمله، وقوع آن به دلایل مشخص ژئوپولتیک اجتناب‌ناپذیر است. پیش‌تر این موضوع در مقاله‌ای تحلیلی با عنوان «چرا آمریکای ترامپ ناگزیر به حمله به جمهوری اسلامی است، دلایل تعلل چیست؟» بررسی شده بود.

حمله‌های نظامی نمی‌تواند به‌تنهایی به فروپاشی یا سقوط جمهوری اسلامی منجر شود. اما اینکه در چه حالتی می‌تواند زمینه‌ساز ورود مردم به میدان برای وارد کردن ضربه آخر شود، به عوامل متعددی وابسته است.

عوامل مختلفی که باید در محاسبه مورد نظر قرار بگیرند

موفقیت حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی ـ با یا بدون مشارکت اسرائیل و دیگر هم‌پیمانان ـ به عوامل زیر بستگی دارد:

اهداف مورد نظر از جمله:

• سیاسی، شامل: خامنه‌ای و لایه‌های مختلف رهبری سیاسی

• نظامی، شامل: فرماندهان سپاه و ارتش و مجموعه‌های تحت امر آن‌ها

• انتظامی، شامل: فرماندهان و مراکزی که مستقیم در کنترل و سرکوب مردم دخالت دارند

• اطلاعاتی ـ امنیتی، شامل: فرماندهان، مسئولان و همه مراکز تحت امر آن‌ها در سرکوب مردم

• مراکز تبلیغی و سایبری، شامل: صداوسیما و مراکز هک و حمله‌های سایبری و مراکز دوربین‌های کنترل

• مراکز مالی مسئول در پرداخت حقوق نیروهای سیاسی ـ نظامی ـ انتظامی ـ اطلاعاتی ـ امنیتی ـ تبلیغی

نوع دفاع، شدت و مدت زمان واکنش جمهوری اسلامی،

اینکه حمله‌های دریایی، موشکی و پهپادی رژیم به مراکز و اهداف آمریکایی، اسرائیل یا پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه تا کجا دفع شده و بی‌اثر خواهند شد،

اینکه انبارهای نگهداری موشک‌ها، پرتاب‌کننده‌های آن‌ها و پهپادها تا چه میزان آسیب دیده و از کار خواهند افتاد،

اینکه آیا در همان آغاز حمله، خامنه‌ای و حلقه اول رهبران سیاسی ـ نظامی ـ اطلاعاتی ـ امنیتی رژیم حذف فیزیکی خواهند شد یا نه؟ ممکن هم هست حذف فیزیکی نشده و فرار کنند یا مخفی شوند. تعیین‌کننده این است که دیگر توان ارتباط و فرماندهی نداشته باشند،

اینکه تا چه حد شبکه ارتباطات بین فرماندهی نظامی ـ انتظامی ـ اطلاعاتی ـ امنیتی در لایه‌های اول تا سوم، هم در تهران و هم در مراکز استان‌ها، مختل خواهد شد،

اینکه تا کجا این امکان وجود دارد که در صورت حذف رهبران و فرماندهان لایه‌های اول، دوم و سوم، بازمانده‌های آن‌ها آمادگی اعلام تسلیم خود و واحدهای تحت امر خود را داشته باشند،

اینکه از چه زمانی و در چه ابعادی نشانه‌های از دست رفتن کنترلِ گردش امورِ روزانه از دست رژیم و نهادهای اداری، سیاسی و اطلاعاتی ـ امنیتی پدیدار خواهد شد،

اینکه صداوسیما و مراکز رادیو ـ تلویزیون و تبلیغات رژیم از چه زمانی و تا چه میزان از کار خواهند افتاد.

هرچقدر حمله‌های نظامی به اهدافی که در بالا آمد سریع‌تر، مؤثرتر و موفق‌تر اجرا شود، می‌توانند بر روحیه نیروهای سرکوب در شهرها تأثیر گذاشته و میزان مقاومت آن‌ها در برابر اعتراضات مردم را به حداقل ممکن برسانند یا آن‌ها را در وضعیتی قرار دهند که فرار کرده، خود را تسلیم کرده یا به مردم بپیوندند.

سناریوهای محتمل

اصل این تحلیل بر این استوار است که حمله نظامی در چند روز یا حداکثر در چند هفته به نتیجه قطعی رسیده و رژیم توان مقابله نظامی و توان ادامه حکومت و اداره امور را از دست می‌دهد.

پرسش این است که آینده ایرانِ بعد از رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد شد و چه سناریوهایی در فاز پایانی قابل تصور هستند. مسلماً آمریکا، اسرائیل و دیگر قدرت‌های خارجی به دنبال منافع خود خواهند بود. اگرچه اپوزیسیون ملی‌گرا و مردم ایران تا زمان ساقط شدن جمهوری اسلامی به پشتیبانی آمریکا و دیگر قدرت‌های جهان نیاز دارند، اما پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان تغییر را به نفع مردم ایران طوری رقم زد که قدرت به رهبر دوران گذار ـ رضا پهلوی ـ انتقال داده شده و جلوی نفوذ و سهم‌خواهی آمریکا، اسرائیل یا هر کشور دیگری گرفته شده یا میزان آن به حداقل ممکن کاهش یابد؟

به همین دلیل وظیفه اپوزیسیون ملی‌گرا و رضا پهلوی ـ به‌عنوان رهبر دوران گذار ـ این است که پیشاپیش سناریوهای مختلف را بررسی و راه‌های مختلف برای مقابله با آن دسته از سناریوهایی که بر ضد منافع ملی ایران است را آماده کند.

۱- جابجایی قدرت در درون نظام

پس از حمله نظامی ـ به‌ویژه در صورت کشته شدن خامنه‌ای ـ افرادی از حلقه رهبری سیاسی ـ نظامی ـ مذهبی اعلام آمادگی می‌کنند که حاضرند با آمریکا مذاکره کنند. در چنین وضعیتی، آمریکا «مذاکره» نخواهد کرد، بلکه اعلام خواهد کرد اگر حاضرید «تسلیم» شده و تسلیم‌نامه را آن‌گونه که بر شما دیکته می‌شود بپذیرید، تسلیم شما پذیرفته می‌شود؛ مدلی مانند تسلیم شدن ژاپن یا آلمان در پایان جنگ جهانی دوم.

در ادامه، آمریکا می‌تواند یک سرپرست برای اداره موقت کشور تعیین کند (مدل عراق بعد از صدام حسین) و تلاش کند با افراد باقی‌مانده از رهبری جمهوری اسلامی یک دولت موقت تشکیل دهد.

به باور من آمریکا و اروپا ممکن است به چنین سناریویی تمایل داشته باشند، زیرا فکر می‌کنند از آن طریق می‌توان سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کنترل اوضاع را در دست داشت و از هرج‌ومرج یا سرایت تنش به کشورهای منطقه جلوگیری کرد.

پذیرش شروط آمریکا در دیدگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یعنی قبول «ذلت و خفت». بعید به نظر می‌رسد از رهبری کنونی رژیم ـ اگر کسی زنده بماند ـ حاضر باشد به چنین وضعیتی تن در دهد، زیرا نمی‌تواند هیچ نوع حمایت پایداری از سوی باقی‌مانده بدنه نظام را تضمین کند.

اما عامل تعیین‌کننده در این سناریو مردم ایران هستند. مردم ایران ـ به‌ویژه پس از کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ ـ به هیچ وجه حاضر نیستند به هیچ دُم و دنباله‌ای از حکومت اسلامی تن دهند. به دلیل مقاومت قاطع و جدی مردم ایران، آمریکا و هم‌پیمانانش ـ علی‌رغم تمایل احتمالی ـ از این سناریو چشم‌پوشی خواهند کرد.

از نظر من اسرائیل نیز به دلیل منافع درازمدت خودش با چنین سناریویی مخالفت خواهد کرد.

۲- انتقال قدرت به ائتلاف نیروهایی از اپوزیسیون

پیش از آغاز حمله به جمهوری اسلامی یا در حین حمله، آمریکا، تشکیل ائتلافی از نیروهای مخالف رژیم را اعلام و از آن پشتیبانی می‌کند. چنین سناریویی اگرچه دور از ذهن نیست، اما بسیار بعید به نظر می‌آید؛ زیرا نیروهایی که در ۴۷ سال گذشته نتوانسته‌اند خود به همکاری دست یابند، اگر زیر فشار آمریکا ناچار به نشستن در کنار هم شوند، بیش از هر چیز دافعه مردم و چه‌بسا خشم و تنفر آنان را علیه خود دامن خواهند زد.

۳- به رسمیت شناختن رضا پهلوی

ممکن است قبل از حمله نظامی یا در حین حمله یا در مراحل پایانی و زمانی که مردم برای ضربه آخر به میدان می‌آیند، آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی و اسرائیل از رضا پهلوی به‌عنوان رهبر دوران گذار حمایت کرده و او را به رسمیت بشناسند. این بهترین گزینه‌ای است که می‌تواند بیشترین و بالاترین میزان منافع ملی ایران را تضمین کند.

هرچقدر حمایت ایرانیان در داخل و خارج کشور از رضا پهلوی قوی‌تر باشد و هرچقدر او بتواند فراتر از محبوبیت شخص خودش اقدام به نهادسازی برای دوران انتقال کرده و چهره‌های دیگری با گرایش‌های مختلف سیاسی ـ که هرکدام بخشی از جامعه ایران را نمایندگی می‌کنند ـ به تیم خود و آن نهادهای دوران انتقال اضافه کرده و تأسیس «دولت انتقالی برای دوران گذار» را اعلام کند، در چنین حالتی، او جدی‌تر گرفته شده و امکان به رسمیت شناخته شدنش بالاتر رفته و آمریکا می‌تواند اعلام کند او را طرف مذاکره خود برای دوران انتقالِ بعد از جمهوری اسلامی می‌داند.

باید در نظر داشت این‌طور نیست که آمریکا پس از تحمل هزینه‌های زیاد برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی و زمانی که قرار است نیروی دیگری جای آن را بگیرد، به‌سادگی ایران و منطقه را ترک کند. برعکس، این آغاز ورود هرچه قوی‌تر و منسجم‌تر آمریکا و دیگر کشورهای غربی به ایران خواهد بود.

آمریکا به‌طور خاص تلاش خواهد کرد یک‌سری منافع درازمدت و استراتژیک برای خود را تضمین کند. این کار می‌تواند از طریق عقد قراردادهای دوجانبه انجام شود. اما تا زمانی که یک دولت دموکراتیکِ منتخب مردم بر سر کار نیاید، آمریکا و دیگر کشورهای هم‌پیمانش تلاش خواهند کرد از خلأ قدرتِ متمرکز و رسمی در ایران به نفع خود استفاده کنند. در چنین حالتی فقط یک رهبر و دولتی که بالاترین اعتماد و حمایت مردم را با خود به همراه داشته و منافع ملی ایران را بالاتر از هر چیز دیگر قرار دهد، می‌تواند با اعتمادبه‌نفس، ضمن تقویت پایه‌های «همکاری‌های کوتاه و درازمدت»، زمینه‌های دخالت در امور داخلی کشور را بخشکاند و اراده ملی و استقلال کشور را تضمین کند.

۴- سناریوهای دیگر

نظر به اهمیت موقعیت ژئوپلیتیک ایران و ثروت و سرمایه‌های کشور، باید این آمادگی را داشت که قدرت‌های مختلف ـ به‌طور آشکار یا پنهان ـ به یک‌سری تنش‌ها دامن زده و بخواهند از طریق ایجاد ناامنی یا حتی دامن زدن به جنگ داخلی، منافع خود را پیش ببرند. کشورهایی که امروز ماندن جمهوری اسلامی را ترجیح داده و تلاش می‌کنند مانع حمله نظامی آمریکا شوند، از جمله کشورهایی خواهند بود که تلاش خواهند کرد پس از جمهوری اسلامی به ناامنی، هرج‌ومرج، تنش و جنگ داخلی دامن بزنند.

به باور من این سناریو اگرچه نمی‌تواند با آلترناتیو ملی‌گرا و رضا پهلوی مقابله جدی کند، اما می‌تواند دوره گذار را پرهزینه‌تر کند. مقابله با این تهدید یک هوشیاری ملی طلب می‌کند. ما ایرانیان که جنگ و خونریزی و ناامنی و عدم حاکمیت قانون را تجربه کرده‌ایم، به‌خوبی می‌دانیم چنین چالش‌هایی تا کجا می‌تواند ویرانگر باشد. از همین رو باید به‌خاطر نجات ایران و عبور سریع‌تر از دوران گذار، پیشاپیش جلوی این وضع را گرفته یا امکان بروز آن را کاهش دهیم. نباید به تضادها و اختلافات دامن زد و باید با حمایت از رضا پهلوی، دست او را برای مقابله هوشمندانه‌تر با این مداخلات پُر کرد.