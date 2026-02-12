نمایندگان پارلمان اروپا در این نشست که در استراسبورگ برگزار شد با محوریت «سرکوب سیستماتیک، شرایط غیرانسانی و بازداشت‌های خودسرانه در ایران»، جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کردند، خواستار اجرای کامل تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران شدند.

جنایت علیه بشریت و نقش سپاه

ریچاردز کولز، نماینده لتونی در پارلمان با استناد به گزارش‌های درزکرده مدعی شد شمار کشته‌شدگان به ده‌ها هزار نفر می‌رسد و افزود: «این اقدامات به آستانه جنایت علیه بشریت می‌رسد.»

او سپاه پاسداران را مسئول «سازماندهی این ماشین سرکوب» دانست و خواستار «گسترش تحریم‌ها علیه همه اعضای سپاه، دادستان‌ها و مسئولان زندان‌ها» شد.

سپاه «تروریست» است، اما کافی نیست

هلموت براندشتاتر، نماینده اتریش در پارلمان گفت: «ما دوباره می‌گوییم سپاه پاسداران تروریست است، اما این فقط آغاز کار است. اکنون باید پیامدها [این تصمیم] را اجرا کنیم.»

او بر ممنوعیت هرگونه تجارت با نهادهای وابسته به سپاه تاکید کرد و افزود: «ستون فقرات اقتصاد ایران همین سپاه است که در اروپا پول درمی‌آورد تا مردم خود را سرکوب کند.»

درخواست ارجاع پرونده حکومت ایران به دادگاه لاهه

در بخش مهمی از نشست، موضوع ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به مراجع قضایی بین‌المللی در لاهه به‌طور صریح مطرح شد.

راینهولد لوپاتکا، نماینده اتریش در پارلمان با اشاره به مرگ مهسا امینی و تحولات اخیر گفت: «ایرانیان همچنان تحت سرکوب سیستماتیک زندگی می‌کنند؛ بازداشت‌های خودسرانه و کشتار، واقعیت روزمره است.»

لوپاتکا با اشاره به آنچه «سرکوب سیستماتیک، بازداشت‌های خودسرانه و کشتار معترضان» خواند، تاکید کرد: «ما باید هر آنچه در توان داریم انجام دهیم تا ایران را به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه بکشانیم.»

این موضع در چارچوب درخواست گسترده‌تر نمایندگان برای پایان دادن به مصونیت مقامات جمهوری اسلامی و ایجاد سازوکارهای موثر پاسخ‌گویی بین‌المللی مطرح شد؛ رویکردی که نشان می‌دهد بخشی از پارلمان اروپا دیگر صرفاً به تحریم‌های سیاسی بسنده نمی‌کند و به دنبال پیگیری حقوقی در سطح بین‌المللی است.