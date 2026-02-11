ایندیپندنت - ویدیوی منتشرشده از حاشیه مراسم حکومتی ۲۲ بهمن در یزد، فردی را با لباس نظامی نشان میدهد که در پیشاپیش جمعیت راهپیمایان، دست به انجام حرکات آکروباتیک و عجیب میزند.
در این تصاویر، در حالی که بلندگوی مراسم شعار «سازشگری با شیطان، خیانت است به قرآن» سر میدهد، این فرد روی آسفالت خیابان حرکات نمایشی مانند معلقزنی و باز کردن پا انجام میدهد.
انجام چنین حرکاتی در مراسمهای رسمی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر واکنشهای زیادی را در شبکههای اجتماعی به همراه داشته است.
«قدرتنمایی» نیروی یگان ویژه در راهپیمایی حکومتی ٢٢ بهمن#جدی pic.twitter.com/53uLDYsMln-- Farzad Fattahi (@FattahiFarzad) February 11, 2026
