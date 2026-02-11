Wednesday, Feb 11, 2026

صفحه نخست » ژانگولر بازی یک حکومتی در مراسم ۲۲ بهمن

99.jpgایندیپندنت - ویدیوی منتشرشده از حاشیه مراسم حکومتی ۲۲ بهمن در یزد، فردی را با لباس نظامی نشان می‌دهد که در پیشاپیش جمعیت راهپیمایان، دست به انجام حرکات آکروباتیک و عجیب می‌زند.

در این تصاویر، در حالی که بلندگوی مراسم شعار «سازش‌گری با شیطان، خیانت است به قرآن» سر می‌دهد، این فرد روی آسفالت خیابان حرکات نمایشی مانند معلق‌زنی و باز کردن پا انجام می‌دهد.

انجام چنین حرکاتی در مراسم‌های رسمی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.

«قدرت‌نمایی» نیروی یگان ویژه در راهپیمایی حکومتی ٢٢ بهمن

مطلب قبلی...
HA4n7xRbMAAmgAh.jpg
تیر خلاص لاریجانی به مذاکرات
مطلب بعدی...
999.jpg
پاسخ یک پرستوی ولایی به سوال خبرنگار حکومتی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv11-1.jpg
وقتی که ملانیا ترامپ مدل بود
one11.jpg
حضور پر سر و صدای بازیگر سوری در جشنواره فجر و ذوق زدگی چمران و زاکانی
goftar11.jpg
تبادل نامه محرمانه بین سلطان عمان و لاریجانی
goftar11-1.jpg
تاریخچه شیر و خورشید؛ سیر یک نماد از سکه‌های باستانی تا پرچم قاجار و پهلوی
oholic11.jpg
چگونه زمان و وقت خودمون رو مدیریت کنیم ؟
daily11.jpg
تازه ترین دیدار گلشیفته فراهانی و خواهرش شقایق
goftar10-1.jpg
گرامیداشت آزیتا لاچینی بازیگر ۸۹ ساله در حاشیه جشنواره خونین فجر
gtv.jpg
تصاویر خبرساز برد پیت با دوست دخترش در لندن

از سایت های دیگر

مهم‌ترین سرنخ نشانه‌های حیات در مریخ: سنگ‌های لکه‌پلنگی
بمب‌گذاری در رادیو اروپای آزاد
کاریکاتور: رهبری گروگانگیر حرفه‌ای
منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
هفت مشکلی که باهوش‌ترها از آن شکایت نمی‌کنند، کدامند؟
kayhan.jpg
چرا اردوغان موافق بقای جمهوری اسلامی است؟!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
one10-1.jpg
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی؛ پژوهشگر دینی و روحانی جنجالی این روزها
oholic10-1.jpg
«برایان جانسون با این ترفند ساده ۸۵ درصد پلاستیک های سمی بدنش را حذف کرد»
daily15.jpg
آیا والری ژیسکار دستن در انقلاب ایران نقش داشت؟

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy