بیان نگرانی من از سرنوشت ایران نابجا بود

یورونیوز - گلشیفته فراهانی، ستاره ایرانی-فرانسوی سینمای جهان، در پیامی که در حساب کاربری خود در اینستاگرام منتشر کرد، نوشت: «در مصاحبه اخیر بیان نگرانی من از سرنوشت ایران پس از آزادی، نابجا بود.»

او با عذرخواهی از مردم سوگوار ایران افزود: «منظورم این بود که آینده ایران باید تنها به دست مردم خود ایران باشد، خواه به شکل پادشاهی، جمهوری یا هر آنچه که مردم می‌خواهند و مبادا باز هم در مذاکراتشان گروهی که منتخب مردم نیستند را به مردم تحمیل کنند.»

خانم فراهانی در پایان این پیام ابراز امیدواری کرده که مردم ایران با اتحاد از این پیچ تاریخی عبور کنند و پیروزی ایران و ایرانی را رقم بزنند.

خانم فراهانی شامگاه ۲ فوریه گفتگویی با تلویزیون فرانسه انجام داده بود که محتوای آن توسط گروهی از فعالان شبکه‌های اجتماعی به مخالفت با اقدام نظامی خارجی در حمایت از مردم ایران و ساقط کردن حکومت جمهوری اسلامی تعبیر شده بود؛ برداشتی که موجی علیه او در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت و به کاهش دنبال‌کنندگان خانم فراهانی در شبکه‌های اجتماعی منجر شد.

پیام کامل در اینستاگرام:

عزیزانم، دوستان و هموطنانم،

ابتدا سر تعظیم به همه جاویدنامان و خانواده‌های عزیزشان فرود می‌آورم.

در تمام سال‌های تبعید، همیشه دل من با شما عزیزان بوده و تمام فکر و ذکرم آزادی ایران و ایرانیان از چنگال این رژیم جنایتکار آخوندی است.

در حال حاضر، تنها دغدغه‌ی اصلی ما، نجات ۹۰ میلیون گروگان در چنگال رژیم اسلامی است. ایران برای رهایی از دست این جنایتکاران به کمک و همراهی کشورهای خارجی نیاز ندارد و من نیز در این مسیر کنار شما هستم.

در مصاحبه‌ی اخیر بیان نگرانی من از سرنوشت ایران پس از آزادی، نابجا بود. از شما عذرخواهی می‌کنم اگر این سوءبرداشت را سنگین‌تر کردم. این هدف من نبود. منظورم این بود که آینده ایران باید تنها به دست مردم خود ایران باشد، خواه به شکل پادشاهی، جمهوری یا هر آنچه که مردم می‌خواهند، و ما نباید در مذاکره با گروهی که منتخب مردم نیستند، سرنوشت را به مردم تحمیل کنند.

ما امروز بیش از همیشه باید کنار یکدیگر بایستیم و متحدانه از این پیچ تاریخی عبور کنیم.

به امید پیروزی ایران و ایرانی.