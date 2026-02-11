روزنامۀ فیگارو در گزارشی به قلم دلفین مینویی نوشت که شهادت‌ها و روایت‌های تازه پس از کشتارهای دی‌ماه نشان می‌دهند که سرکوب خونین معترضان نتیجه طرحی از پیش‌تدارک‌دیده شده در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی با دستور مستقیم علی خامنه‌ای بوده است

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

روزنامۀ فیگارو، در شمارۀ امروز خود، با انتشار گزارشی به قلم دلفین مینویی نوشته است که با بازگشت تدریجی اینترنت در ایران و گذشت نزدیک به یک ماه از کشتارهای خونین دی ماه در این کشور، شهادت‌ها و روایت‌های تازه‌ای از درون کشور منتشر شده که همگی از برنامه ریزی سرکوب مرگبار معترضان به دستور مستقیم علی خامنه‌ای حکایت دارند. گزارش فیگارو با استناد به منابع متعدد و گفتگوهای میدانی، از وجود «ماشین حذف» سخن می‌گوید که به‌گفته شاهدان، در بالاترین سطوح حاکمیت جمهوری اسلامی و به فرمان مستقیم رهبر این کشور طراحی و اجرا شده است.

مینویی می‌نویسد که اکنون برای بسیاری از ناظران، پیش‌دستی و برنامه‌ریزی قبلی کشتار روزهای ۸ و ۹ ژانویه هم‌زمان با چهل‌وهفتمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی کاملاً روشن است. یک مقام پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی که نخواسته نامش فاش شود، گفته است که قتل‌عام ژانویه نتیجه «فرآیندی برنامه‌ریزی‌شده و چندلایه» بوده که از سال ۲۰۲۲ توسط نهادهای امنیتی حکومت تهران پیگیری شده است. به‌گفته این منبع، واحدهای مسلح موتوری و پیاده برای محاصره شهرها آموزش دیده بودند و ساختمان‌های کلیدی برای استقرار تک‌تیراندازان از پیش شناسایی شده بودند.

گزارش فیگارو همچنین به آنچه «آمادگی روانی برای کشتار» نامیده، اشاره می‌کند : آموزش‌هایی که بنا بر شهادت‌ها شامل تشویق نیروها به شلیک از فاصله نزدیک و حتی زدن «تیر خلاص» به معترضان زخمی بوده است. به‌گفته این مقام سابق، در برخی موارد افراد با سابقه بزهکاری نیز برای هدایت جمعیت‌ها و منحرف‌کردن مسیر تظاهرات به‌کار گرفته شده‌اند.

روایت شاهدان: از «لباس‌شخصی‌ها» تا حمله به بیمارستان‌ها

دلفین مینویی در گزارش خود تأکید می‌کند که مصاحبه‌های متعدد انجام‌شده توسط فیگارو در هفته‌های اخیر، این روایت‌ها را تأیید می‌کنند. برخی از شاهدان از حضور مردانی با لباس شخصی گفته‌اند که معترضان را به سمت خیابان‌های خاص هدایت می‌کردند : مکان‌هایی که اندکی بعد زیر آتش سنگین قرار می‌گرفتند. یکی از معترضان که اکنون در ترکیه پناهنده شده، از حمله با سلاح سرد توسط فردی که او را «جنایتکار حرفه‌ای» توصیف کرده خبر داده و گفته است : این حمله در حضور و با نظارت یک عضو سپاه پاسداران صورت گرفت.

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

به‌نوشتۀ فیگارو، یورش به بیمارستان‌ها، زدن تیر خلاص به مجروحان و تعقیب معترضان در کوچه‌های فرعی نیز نشان‌دهندۀ وجود آمادگی عملیاتی قبلی برای سرکوب بوده است.