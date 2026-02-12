Thursday, Feb 12, 2026

صفحه نخست » گردشگران ایرانی، ترکیه را بایکوت کردند!

999.jpgبرترین‌ها: هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های ترکیه‌ای درباره رکود شدید گردشگری در مناطق مرزی این کشور، به‌ویژه شهر وان، بحث تازه‌ای درباره علت کاهش سفر ایرانی‌ها به ترکیه شکل گرفته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه (AFP)، سقوط ارزش پول ایران، تحریم‌ها و بحران اقتصادی باعث شده توان مالی بسیاری از ایرانیان برای سفر به ترکیه از بین برود؛ به‌طوری‌که هتل‌ها، فروشگاه‌ها و فعالان گردشگری ترکیه از کاهش چشمگیر مشتریان ایرانی خبر می‌دهند.

در این گزارش تأکید شده که پول ایران آن‌قدر بی‌ارزش شده که سفر، خرید و حتی اقامت کوتاه‌مدت در ترکیه برای بخش بزرگی از ایرانیان دیگر ممکن نیست. برخی فعالان گردشگری ترکیه می‌گویند امیدوارند با فرارسیدن نوروز، بخشی از این مسافران بازگردند و از شدت ضربه اقتصادی کاسته شود.

در مقابل، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت متفاوتی مطرح می‌کنند و کاهش سفر ایرانی‌ها به ترکیه را نه صرفاً نتیجه فقر، بلکه نوعی «بایکوت» می‌دانند؛ بایکوتی که دلیل قطعی آن مشخص نیست. برخی حتی خواستار توقف خرید از فروشگاه‌ها و آنلاین‌شاپ‌های ترکیه شده‌اند.

با این حال، در حالی که سفر به ترکیه با افت جدی روبه‌رو شده، گزارش‌ها نشان می‌دهد مقاصدی مانند دُبی همچنان جایگاه خود را در میان مسافران ایرانی حفظ کرده‌اند و رفت‌وآمد ایرانی‌ها به امارات نسبتاً پررونق باقی مانده است؛ موضوعی که بار دیگر این پرسش را پررنگ می‌کند: مسئله ترکیه بایکوت است یا واقعیت تلخ فقیرتر شدن ایرانی‌ها؟

