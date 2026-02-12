اکسیوس: نتانیاهو میگوید ترامپ ممکن است بتواند توافق خوبی با ایران به دست آورد
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز پنجشنبه ۲۳ بهمن و پیش از ترک آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ در حال فراهم کردن شرایطی است که میتواند به دستیابی به یک «توافق خوب» با ایران منجر شود. با این حال، او تأکید کرد که همچنان نسبت به کیفیت هرگونه توافق احتمالی تردید دارد.
آقای نتانیاهو یک روز پس از دیدار با رئیسجمهور ایالات متحده در واشنگتن گفت: «به نظر من او (ترامپ) فکر میکند شرایطی که ایجاد میکند، در کنار این واقعیت که آنها (ایران) قطعاً دریافتهاند بار گذشته با نرسیدن به توافق مرتکب اشتباه شدند، میتواند زمینه را برای دستیابی به یک توافق خوب فراهم کند.»
او افزود: «پنهان نمیکنم که بهطور کلی نسبت به کیفیت هر توافقی با ایران بدبین هستم.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین اعلام کرد برای کاخ سفید روشن کرده است هرگونه توافق باید مؤلفههای مهم برای اسرائیل را شامل شود و آنها را اینطور برشمرد: «نهتنها موضوع هستهای، بلکه موشکهای بالستیک و نیروهای نیابتی ایران در منطقه.»
ترامپ: اگر ایران توافق نکند، برایش بسیار آسیبزا خواهد بود
دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا گفت: «ما باید با ایران به توافق برسیم، در غیر این صورت، اوضاع بسیار آسیبزا خواهد شد، بسیار آسیبزا.»
او افزود: «من نمیخواهم چنین اتفاقی بیفتد، اما ما باید به توافق برسیم. آنها باید همان بار اول توافق میکردند، اما در عوض عملیات "چکش نیمهشب" نصیبشان شد. و این برای ایران بسیار آسیبزا خواهد بود. اگر توافق نکنند -- ببینید، اگر توافق نکنند، آن وقت داستان متفاوتی خواهد بود.»
رییسجمهوری آمریکا درباره دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل نیز گفت: «ما دیروز دیدار بسیار خوبی با نتانیاهو داشتیم و او درک میکند؛ ولی در نهایت این به من بستگی دارد که آیا توافق، توافقی بسیار منصفانه و بسیار خوب با ایران باشد یا نه -- و خواهد بود. فکر میکنم برای آنها زمان بسیار دشواری خواهد بود.»
وقتی از ترامپ درباره زمان رسیدن به توافق احتمالی و اینکه مذاکرات چقدر طول خواهد کشید پرسیده شد، او گفت: «حدس میزنم طی ماه آینده، چیزی در همین حدود. بله، نباید خیلی طول بکشد؛ باید سریع اتفاق بیفتد. آنها باید خیلی سریع موافقت کنند.»
ترامپ تاکید کرد: «من هر چقدر که بخواهم با آنها صحبت خواهم کرد و خواهیم دید آیا میتوانیم به توافقی با آنها برسیم یا نه. و اگر نتوانیم، مجبور خواهیم شد به فاز دوم برویم. فاز دوم برای آنها بسیار سخت خواهد بود. من به دنبال آن نیستم.»
رییسجمهور آمریکا درباره نتانیاهو اضافه کرد: «میتوانم به شما بگویم که او در زمان جنگ نخستوزیر بسیار خوبی بوده، بسیار قدرتمند عمل کرده است. ما خیلی خوب با او کار کردهایم. ما در مورد ایران و همه مسائل دیگر موفقیتهای عظیمی داشتهایم.»
