Thursday, Feb 12, 2026

صفحه نخست » چه کسی واقعا در توهم بود؟ مصطفی تاجزاده یا مراد ویسی؟

مصطفی تاجزاده ۳سال پیش: آقای ویسی جوری صحبت می‌کنن انگار مردم ایران پشت سر شاهزاده رضا پهلوی هستند و حکومت با زور اسلحه مانع آنها شده است! این یک توهم است! آقای پهلوی میتونن فراخوان بدن و ببینن چند نفر میان پشت سر ایشون...

tajzadeh.jpgخبرنامه گویا - فایل صوتی منتشرشده از مصطفی تاجزاده، مربوط به یک مناظره در کلاب‌هاوس در خرداد ۱۴۰۱ ــ پیش از بازداشت و انتقال او به زندان ــ بار دیگر شکاف میان روایت‌های امروز و مواضع دیروز بخشی از جریان موسوم به «اصلاح‌طلب» را عیان می‌کند. تاجزاده در آن مناظره، در واکنش به تحلیل‌های مراد ویسی، با لحنی تحقیرآمیز ادعا می‌کند تصور همراهی گسترده مردم با شاهزاده رضا پهلوی «توهم» است و می‌گوید اگر او فراخوان بدهد، مشخص خواهد شد «چند نفر» پشت سرش خواهند آمد.

این موضع‌گیری صریح، امروز در تضاد با ادعاهای تازه برخی اصلاح‌طلبان و حتی طیفی از «گذارطلبان» قرار گرفته که می‌کوشند چنین القا کنند تاجزاده خواهان حضور رضا پهلوی در گفت‌وگو درباره آینده‌ای اصلاح‌شده برای نظام بوده است. اما فایل صوتی نشان می‌دهد او نه‌تنها چنین نگاهی نداشت، بلکه اساساً وزن اجتماعی این جریان را انکار و آن را دست‌کم می‌گرفت.

اعتراضات گسترده دی‌ماه که با سرکوبی خونین و کشته‌شدن هزاران تن همراه شد، نشان داد جامعه ایران در چه نقطه‌ای ایستاده است. شعارهای صریح علیه کلیت نظام و عبور آشکار از چارچوب‌های درون‌ساختاری، تصویری متفاوت از آنچه برخی تحلیلگران اصلاح‌طلب سال‌ها روایت می‌کردند، به نمایش گذاشت. مسئله دیگر رقابت چهره‌ها نبود؛ مسئله بی‌اعتمادی عمیق به ساختاری بود که هم تندروهایش و هم مدعیان اعتدال در حفظ آن سهیم بوده‌اند.

اکنون پرسش اصلی این است: چه کسی در توهم بود؟ آنان که از انباشت خشم و نارضایتی سخن می‌گفتند، یا کسانی که با اطمینان از «پایگاه محدود» مخالفان حرف می‌زدند؟ نقد حاکمیت بدون بازخوانی نقش جریان‌های میانه‌رو که سال‌ها با عادی‌سازی سرکوب و سفیدنمایی ساختار، به بقای آن کمک کردند، ناتمام خواهد بود. جامعه ایران هزینه هر دو را پرداخته است؛ چه آنان که فرمان آتش دادند و چه آنان که با تحقیر و انکار، واقعیت را کوچک شمردند.

مطلب قبلی...
tarashebanner.jpg
جمهوری اسلامی، مخترع تراشه‌های هسته‌ای دیالیز را کشت
مطلب بعدی...
razzagh.jpg
برای آینده ایران باید به ائتلافی از پایداری تا پهلوی برسیم

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar12.jpg
حواشی سیرک ۲۲ بهمن بعد از کشتار خونین
tv12-1.jpg
تصاویری از زندگی خصوصی جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا
one8-1.jpg
تصاویری از حضور نظامی ارتش شاهنشاهی در شورش ظفار درعمان
oholic12.jpg
آیا واقعا با این شرایط ایران کاری نمیشه کرد
goftar14.jpg
فراز و فرود قهرمانی که سمت اشتباه تاریخ ایستاد
gooyadaily26.jpg
گلی زنگنه بازیگر قدیمی که با طوفان ۵۷ باز نشده پژمرد
tv11-1.jpg
وقتی که ملانیا ترامپ مدل بود
one11.jpg
حضور پر سر و صدای بازیگر سوری در جشنواره فجر و ذوق زدگی چمران و زاکانی

از سایت های دیگر

آیا دولت اسرائیل می‌تواند ایران را تجزیه کند؟
منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
کاریکاتور: ادعای پیروزی از نوع علی خامنه ای!
مهمانی لاکچری سفارت جمهوری اسلامی، خبری از حجاب هم نبود

پر بیننده ترین ها



one11-1.jpg
ایرج مصداقی، از دوران مجاهدین تا جان بدر بردن از اعدام های۶۷
oholic8.jpg
شباهت عجيب خواهران و برادران مشهور
daily10.jpg
فرحناز پهلوی در تظاهرات نیویورک
goftar10-2.jpg
مهران غفوریان کیست
euro.jpg
هفت مشکلی که باهوش‌ترها از آن شکایت نمی‌کنند، کدامند؟
kayhan.jpg
چرا اردوغان موافق بقای جمهوری اسلامی است؟!

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy