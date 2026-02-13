در این ویدئو که از شبکه آمریکایی محافظه‌کار نیوزمکس پخش شده، بریجیت گابریل با لحنی صریح مدعی می‌شود که «همه می‌دانند» توافقی میان آمریکا و جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود و تهران صرفاً در حال خرید زمان است.

به گفته او، ترامپ نیز به این مسئله آگاه است؛ در حالی که امریکاهم‌زمان با تقویت تدابیر حفاظتی از پایگاه‌های خود در خاورمیانه، با نتانیاهو دیدار و رایزنی می‌کند تا نه فقط در ارتباط با حملات احتمالی بلکه درباره سناریوهای پس از پایان جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شود.

من نگفتم؟!



نیوزمکس افشا کرد: جلسه ترامپ و نتانیاهو اصلاً برای حمله نبوده! چون حمله حتمی است! جلسه برای فردای براندازی رژیم تروریستی فاشیستی اسلامی بوده که اسرائیل چطور می‌تواند کمک کند تا مردم ایران به آزادی برسند! pic.twitter.com/plWtLiCXYJ -- AlexanderSobhani (@xandersobhani) February 13, 2026

