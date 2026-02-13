Friday, Feb 13, 2026

صفحه نخست » ادعای جنجالی مجری شبکه نیوزمکس در ارتباط با شانس توافق میان امریکا و جمهوری اسلامی

newsmax.jpgدر این ویدئو که از شبکه آمریکایی محافظه‌کار نیوزمکس پخش شده، بریجیت گابریل با لحنی صریح مدعی می‌شود که «همه می‌دانند» توافقی میان آمریکا و جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود و تهران صرفاً در حال خرید زمان است.

به گفته او، ترامپ نیز به این مسئله آگاه است؛ در حالی که امریکاهم‌زمان با تقویت تدابیر حفاظتی از پایگاه‌های خود در خاورمیانه، با نتانیاهو دیدار و رایزنی می‌کند تا نه فقط در ارتباط با حملات احتمالی بلکه درباره سناریوهای پس از پایان جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شود.

***

