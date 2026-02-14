مطلب «من موادفروشم، وطن‌فروش نیستم» نوشته منوچهر بهمنی، روایتی ادبی بر پایه شهادتی از دل روزهای سرکوب خونین اعتراضات است؛ داستان پزشکی که برای نجات یک دختر زخمی، ناچار به عبور از خطوط قرمز می‌شود و در این مسیر، با انتخابی غیرمنتظره در خیابان ناصرخسرو روبه‌رو می‌شود

منوچهر بهمنی - ویژه خبرنامه گویا



این قصه را دکتر «جیم» شبی از دلِ ایران، از پشتِ خطی لرزان، برایم روایت کرد؛

من تنها آن را پرداخته‌ام،

چنان‌که آهنگری زخمی را صیقل می‌دهد، نه آن‌که ماهیتِ زخم را دگرگون کند.

در تاریخِ این سرزمین، کم نبوده‌اند روزهایی که آسمانش از دود و خون تیره شده است.

از مغول و تاتار و عرب و اسکندر، هر که آمد، تیغ کشید و تردید نکرد و کشتار کرد!

نام‌ها عوض شدند،

اما رسمِ تاختن و کشتن،

گویی میراثی شوم بود که دست به دست می‌ گشت.

امیر مبارزالدین محمد، از سلاطین آل مظفر،

چون بر اسحاق اینجو چیره شد و فارس را در اختیار گرفت،

از سر تعصبی کور،

برای یافتن تار مویی منسوب به پیامبر،

روستاها ویران کرد و مردمانی بسیار را به خاک و خون کشید؛

چنان‌که دکتر باستانی پاریزی نوشته است.

تاریخ ما، دفترِ کم‌برگی از این سیاهی‌ها ندارد.

و این رشته، تا روزگار ما نیز کشیده شد.

وقتی میلیون‌ها انسان، با دست‌های خالی و گلوی پر از فریاد، در شهرهای ایران به خیابان آمدند و گفتند «ما شما را نمی‌خواهیم»، پاسخ‌شان گلوله بود.

خشاب‌ها پر شد،

و در دو شب،

چنان کشتاری رقم خورد که هنوز شمارِ دقیقش را کسی نمی‌داند؛

ده‌ها هزار کشته،

صدها هزار زخمی،

و بی‌شمار زندانی.

اما در کنار این رودخانه‌‌ی خون، چیزی دیگر نیز زاده شد:

همبستگی.

رشته‌ای ناپیدا که دل‌ها را به هم دوخت؛

و این نیز در تاریخ، کمیاب است.

دکتر جیم گفت:

شب دوم کشتار بود که دختری، هفده ـ هجده ساله، خونین و نیمه‌بیهوش،

به اورژانس رسید.

ساچمه‌ها به پشتش نشسته بودند.

چند پاسدار در اورژانس ایستاده بودند؛

آماده برای چنین صحنه‌هایی.

گویی از پیش می‌دانستند که زخمی‌ها به کجا خواهند آمد.

فرصتی یافتم،

به دوستی زنگ زدم که:

«با ماشین بیا، پشتِ بیمارستان. باید جانِ یک زخمی‌ را نجات دهیم.»

خم شدم و زخمِ پشتِ دختر را پانسمان کردم.

برای آن‌که رمقی بگیرد، آمپولی تزریق کردم.

رو به یکی از پاسدارها ـ که به نظر رئیس می‌آمد ـ گفتم: