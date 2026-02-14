برپا شدن تجمعات همبستگی با انقلاب ملی ایرانیان در نقاط مختلف جهان

پلیس آلمان اعلام کرد حدود ۲۵۰ هزار نفر روز شنبه در تظاهراتی علیه جمهوری اسلامی در شهر مونیخ شرکت کردند.

این تجمع در حالی برگزار شد که رهبران جهان در نزدیکی محل برگزاری این تجمع برای شرکت در یک کنفرانس امنیتی گرد هم آمده بودند.

پخش زنده تلویزیون ایران اینترنشنال

تئو فرانکن، وزیر دفاع بلژیک، در تجمع بزرگ ایرانیان در مونیخ گفت: «ایران رژیم آیت‌الله‌ها نیست بلکه متعلق به مردم ایران است.»

تئو فرانکن، وزیر دفاع بلژیک، در تجمع بزرگ ایرانیان در مونیخ گفت: «ایران رژیم آیت‌الله‌ها نیست بلکه متعلق به مردم ایران است.» pic.twitter.com/497hCWmm0w -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 14, 2026

ملت ایران، ایرانش را پس خواهد گرفت

رضا پهلوی در تجمع بزرگ ایرانیان در مونیخ، با اشاره به گستردگی حضور شرکت‌کنندگان، این گردهمایی را یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های ایرانیان خارج از کشور توصیف کرد و خطاب به معترضان داخل ایران گفت که «تنها نیستند». این تجمع در پی فراخوانی برگزار شد که در روز ۱۳ بهمن منتشر کرده بود و در آن از ایرانیان خارج کشور و آزادی‌خواهان جهان خواسته بود ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) با حضور در خیابان‌ها، جامعه جهانی را به اقدام عملی در حمایت از مردم ایران وادار کنند. مونیخ، تورنتو و لس‌آنجلس به‌عنوان شهرهای اصلی این گردهمایی معرفی شده بودند. رضا پهلوی سخنان خود را با خطاب قرار دادن معترضان داخل کشور آغاز کرد و گفت: «اگر اشتباه نکنم، یکی از بزرگترین جمعیتی است که تا به حال گرد هم جمع شده‌ایم و حرف اول من به هممیهانان شجاع و مبارز ما در داخل کشور است. بدانید که تنها نیستید و ببینید که در سراسر جهان ایرانیان متحد و یکصدا صدای شما را به جهانیان رساندن و اکنون صدای آنها را به شما بازمی‌گردانیم که بدانید در این مبارزه دنیا امروز با شما ایستاده.»

شاهزاده رضا پهلوی در تجمع بزرگ ایرانیان در مونیخ، با اشاره به گستردگی حضور شرکت‌کنندگان، این گردهمایی را یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های ایرانیان خارج از کشور توصیف کرد و خطاب به معترضان داخل ایران گفت که «تنها نیستند».

این تجمع که حضور بیش از ۲۵۰ هزار نفر در آن را پلیس شهر مونیخ تایید... pic.twitter.com/rsYd8nG4sO -- independentpersian (@indypersian) February 14, 2026

ایرانیان بخارست در رومانی، روز شنبه ۲۵ بهمن در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمع کردند. در این تجمع که مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شده، ترانه «تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود» با صدای شاهین نجفی پخش شد

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد ایرانیان بخارست در رومانی، روز شنبه ۲۵ بهمن در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمع کردند. در این تجمع که مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شده، ترانه «تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود» با صدای شاهین نجفی پخش شد. pic.twitter.com/t4q1OEKuz6 -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 14, 2026

ایرانیان ساکن بریتانیا شنبه ۲۵ بهمن در شهر لندن تجمع کرده و شعار «شاهنشاه، روحت شاد» سردادند

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشان نشان می‌دهد ایرانیان ساکن بریتانیا شنبه ۲۵ بهمن در شهر لندن تجمع کرده و شعار «شاهنشاه، روحت شاد» سردادند. pic.twitter.com/EEuVGtoyUB -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 14, 2026

ایرانیان ساکن یونان روز شنبه در آتن تجمع کردند

ایرانیان ساکن یونان روز شنبه در آتن به خیابان‌ها رفته و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شعار «تغییر رژیم برای ایران» را فریاد زدند.

:::