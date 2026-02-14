در سرزمین ما نوع خاصی از نخبه وجود دارد که وارونه کار است و با تمام نخبه‌های دیگر چه نوع محلی و چه جهانی آن فرق دارد و گاهی «نـِمـَط» («نخبه‌ی منجی‌طلب») نامیده می‌شود.

وقتی اروپا به دوران مدرن رسید نخبگان اروپا ترجیح دادند برای برون رفتن از دوران فئودالیته و پا گذاشتن به دوران جدید با نهاد پادشاهی علیه نهاد روحانی متحد شوند. در سرزمین ما «نـِمـَط» یا نخبه‌ی منجی‌طلب، چون وارونه‌کار هست، با آخوند واپسگرای عهدبوقی علیه پادشاهی متحد شد.

«نـِمـَط» آقا لاجرم یک روحانی بغایت عقب‌افتاده را به عنوان «منجی اعظم» پذیرفت و دنبال عبای نامبارکش را گرفت و سلان سلان پشت سرش راه افتاد تا او پادشاهی را برایش ساقط کند و دوتایی با هم به مدینه فاضله برسند. «منجی اعظم» با کمک‌های بی‌دریغ «نـمـط» آقا جمهوری‌اش را راه انداخت و تا خرش از پل گذشت نخبه بیچاره را مثل بچه‌ی عاقِ والدین پس زد و تمام امور لشکری و کشوری جمهوری را در ید بی‌کفایتش قبضه کرد و هر جا از کفایت کم آورد با قتل درمانی مشکل را رفع و رجوع فرمود.

روحانی اعظم یک جمهوری شترگاوپلنگی راه انداخت که در تمام تاریخ لنگه نداشت. از جمله ابتکارهای داهیانه‌ی «منجی اعظم» این بود که چهار قوه جدید به سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه افزود که شامل قوه‌های «سرکوبیه» و «جاسوسیه» و «پروپاگانیه»* و قوه‌ی «تفتیشیه» می‌شدند که این یکی آخری کارش از تفتیش عقاید شروع می‌شد و تا اتاق خواب زن و مرد ادامه پیدا می‌کرد.

اما ببینیم که چه بر سر نخبه‌ی منجی‌طلب یا همان «نـمـط» آقای خودمان آمد.

پس از اینکه سر «نـمـط» آقا به سنگ ولایت خورد نامبرده به جای آنکه به یک بازبینی ریشه‌ای در طرز برخورد خودش با مسایل اجتماعی و سیاسی دست بیازد دوباره همان روش فرخنده‌ی پیشین را در پیش گرفت و چراغ به دست دور کوچه پس‌کوچه‌های دارالامامه راه افتاد تا یک منجی دیگر پیدا کند تا این بار او را از دست «منجی اعظم» نجات دهد. بیت:

دی «نـِمـَط» آقا با چراغ همی گشت گرد شهر

که از امام ملولم و منجی نرمخویم آرزوست ...

دوران «منجی اعظم» سپری شد و امور به دست منجی بزرگ دومی که ملقب به عظما بود افتاد و یک ذره تغییر در روش و منش فرخنده‌ی نخبه‌ی ملا-طلب پدید نیامد.

این‌دوست خوش‌خیال ما «نـمـط» آقا اول انقلاب دنبال نسل اول ملی‌مذهبی‌ها راه افتاد تا بلکه یک منجی استحاله‌چی از میان آنها ظهور کند اما «منجی اعظم» که از ملی‌مذهبی‌ها ارقه‌تر بود در آن دکان را یکسره تخته کرد. «نـمـط» آقا دوباره چراغ به دست در کوچه پس‌کوچه‌های دور دارالامامه راه افتاد تا این بار یک ناجی نرمخوی عمامه‌دار پیدا کند. «نـِمـَط» هر روز خدا دم در دارالامامه با گردن کج می‌ایستاد و منت یکی از منجی‌های دستار سیاه و دستار سفید را می‌کشید تا بلکه او را هم به بازی بگیرند. نخبه‌ی منجی‌طلب از روی عادت یک روز دنبال رفسنجانی موس‌موس می‌کرد و یک روز دنبال خاتمی و سال‌ها به همین روال رفت و رفت تا رسید به روحانی و حتا آخر کار از فرط ناچاری گاهی دل خودش را به نوه‌ی دستار سیاه «منجی اعظم» خوش می‌کرد.

پنجاه سال آزگار «نـِمـَط» آقا در کوچه پس‌کوچه‌های تاریخ مثل یک مست لایعقل به این دیوار می‌خورد و پرت می‌شد و می‌رفت می‌خورد به دیوار آن طرفی و باز درس نمی‌گرفت و انگار حالیش نبود که منجی‌های «نرمخو» هم دمبشان وصل است به بیت رهبری.

در آن سیاه‌ترین سال‌های تاریخ میهن کار نخبه‌ی منجی‌طلب (همان «نِـمـَط» آقای خودمان) این شده بود که هی اعلامیه امضا کند و هی به مردم وعده و وعید بدهد و آن‌ها را هر چهار سال یک بار به پای صندوق رای بکشاند. «نـِمـَط» آقا چشم انتظار بود که یکی از همین سال‌ها از صندوق رایی که افعی جرّار راه انداخته بود یک کبوتر مامانیِ پر و بال سفید به آسمان آبی میهن پر بکشد. افعی هم هر چهار سال یک بار تخم لقّی در صندوق می‌گذاشت و یک افعی دیگر بیرون می‌داد که با ولع عجیبی هر چه دم دستش بود هپلو می‌کرد و می‌بلعید و چند هزار بشکه نفت هم پشت بندش می‌کرد تا همه را بشورد و پایین ببرد.