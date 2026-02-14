



ما دیگر نمی‌توانیم با زامبی‌ها همزیستی‌ کنیم

زامبی‌هایی که شهرها را گورستان می‌کنند

و چشم دیدن زندگان را ندارند

*

ما دیگر نمی‌توانیم

با این‌همه افعی قدسی

در آستین باورهامان بیاسایم

ما دیگر نمی‌توانیم این همه هیولا را

در راه‌های زرتشت ببینیم

*

با بانگ حیدرحیدر

دژخیمان و دیوان شیخ

با ساز و برگ جنگی

با تفنگ‌ها، تیربارها و دوشکا‌ها

از هزارجای دین‌شان بیرون آمدند

و فوج فوج جوانان آزاده را

در همه‌جای ایران

از رگبار کینه گذراندند

جوانانی که نام ایران را فریاد می‌زدند

و برای زیستن به پا خواسته بودند

*

اکنون از سراسر ایران خون می‌رود

بازارها خونی‌ست

کوچه‌ها خونی‌ست

خیابان‌ها خونی‌ست

دیوارها خونی‌ست

خانه‌ها خونی‌ست

اشک‌ها خونی‌ست

عشق‌ها خونی‌ست

بیمارستان‌ها خونی‌ست

سردخانه‌ها خونی‌ست

حتا،‌ رقص‌های خاکسپاری مادران،

و آوازهای سوگواری خونی‌ست

*

مردم در شوک‌ خونی‌شان می‌اندیشند

و ردِ خون‌ها را تا گورستان‌ها

گلدسته‌ها و امامزاده‌ها پی‌می‌گیرند

*

مردم در شوک خونی‌شان

خون این جوانان را می‌خوانند

که معنای شیخ و دین‌اش را

با خطی تپنده و قرمز

در همه جای ایران به روشنی نوشته است

*

رضا فرمند