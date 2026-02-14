Saturday, Feb 14, 2026

صفحه نخست » پایان همزیستی با زامبی‌ها، رضا فرمند

Reza_Farmand_2.jpg

ما دیگر نمی‌توانیم با زامبی‌ها همزیستی‌ کنیم
زامبی‌هایی که شهرها را گورستان می‌کنند
و چشم دیدن زندگان را ندارند

*

ما دیگر نمی‌توانیم
با این‌همه افعی قدسی
در آستین باورهامان بیاسایم
ما دیگر نمی‌توانیم این همه هیولا را
در راه‌های زرتشت ببینیم

*

با بانگ حیدرحیدر
دژخیمان و دیوان شیخ
با ساز و برگ جنگی
با تفنگ‌ها، تیربارها و دوشکا‌ها
از هزارجای دین‌شان بیرون آمدند
و فوج فوج جوانان آزاده را
در همه‌جای ایران
از رگبار کینه گذراندند
جوانانی که نام ایران را فریاد می‌زدند
و برای زیستن به پا خواسته بودند
*
اکنون از سراسر ایران خون می‌رود
بازارها خونی‌ست
کوچه‌ها خونی‌ست
خیابان‌ها خونی‌ست
دیوارها خونی‌ست
خانه‌ها خونی‌ست
اشک‌ها خونی‌ست
عشق‌ها خونی‌ست
بیمارستان‌ها خونی‌ست
سردخانه‌ها خونی‌ست
حتا،‌ رقص‌های خاکسپاری مادران،
و آوازهای سوگواری خونی‌ست
*
مردم در شوک‌ خونی‌شان می‌اندیشند
و ردِ خون‌ها را تا گورستان‌ها
گلدسته‌ها و امامزاده‌ها پی‌می‌گیرند

*

مردم در شوک خونی‌شان
خون این جوانان را می‌خوانند
که معنای شیخ و دین‌اش را
با خطی تپنده و قرمز
در همه جای ایران به روشنی نوشته است
*
رضا فرمند

مطلب قبلی...
Abolfasl_Mohagheghi_4.jpg
گناه ماست که مردم امید از زمین بریده، چشم بر آسمان دوخته‌اند، ابوالفضل محققی
مطلب بعدی...
Yousef_J_Javidan.jpg
ماجرای «نـِمـَط» آقا و «منجی» اعظم، یوسف جاویدان

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar14-1.jpg
حواشی گفتگو رضا پهلوی با کریستین امانپور در کنفراس امنیتی مونیخ
tv14.jpg
احمد منظری معروف به حاج میثم کیست
one14.jpg
جدیدترین تصاویر فرح پهلوی در منزلش توسط آلفرد یعقوب زاده
goftar14.jpg
برادر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان مدیر یک کلینیک در تورنتو
gooyatv2.jpg
تصاویری کمتر دیده شده از مرحوم شهنام شب پره
goftar13.jpg
در مورد ارتباط روزبه اسکندری و سران جمهوری اسلامی چه میدانید؟
one13.jpg
اختتامیه سرد جشنواره حکومتی فجر
tv13.jpg
مگان مارکل در در پارامونت استودیوی لس آنجلس

از سایت های دیگر

مهمانی لاکچری سفارت جمهوری اسلامی، خبری از حجاب هم نبود
آخوند سگ‌دوست در قم
گرانی‌ها صدای رزمی‌کار مرید قاسم سلیمانی را هم درآورد
تفسیرهای اشتباه از این عکس دکتر مصدق

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
دوران محمدرضا شاهی؛ شاه و شهبانو در نروژ
tv11.jpg
سفر کیتی پری و جاستین ترودو به سوییس
goftar12-1.jpg
تصاویری از ليلايا، دختر خوانده ى گلشیفته فراهانی و ساکن برزیل
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
one12.jpg
تصاویری از سلطان قابوس که درگذشت
oholic19-1.jpg
سومین جشن عروسی ریاض محرز و تیلور وارد در ویلای مجلل خاندان گوچی

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy